林書豪又受傷 痛苦無法和隊友並肩作戰中央社 (2016-12-30 13:50)
NBA籃網的林書豪（左2）日前再度受傷，好消息是並非舊傷復發。林書豪30日透過社群媒體表示，不能跟隊友並肩作戰，身體、精神、心理上都感到很痛苦，全力期待再次回歸。（取自林書豪臉書粉絲團）中央社記者李宇政傳真 105年12月30日
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