日職／對決陽岱鋼 大谷喊「好恐怖！」NOWnews今日新聞 (2016-12-30 12:40)
前隊友陽岱鋼若是變成敵人，能飆出165公里速球的火腿隊大谷翔平會怎麼做呢？
28日進行的陽岱鋼加盟巨人記者會上，陽岱鋼說出，「對決前隊友會很亢奮。」
這也讓大谷回說：「他真的是很好的打者，不管去哪個球團變成敵人都很恐怖。」之前大谷在球團納會時跟陽岱鋼說，「我絕對會投滑球。」
不過他也說他3球都會投滑球去對決，並且「要注意不能失投」也笑了出來。其實兩人感情不錯，從平時互動跟陽岱鋼演出美技幫大谷接殺飛球就可看出。
火腿隊明年交流賽將在5月底開打，6月9日火腿隊將出戰巨人隊，兩人有機會上演交手戲碼。
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