▲12月28日，日本職棒東京讀賣巨人隊為我國旅日棒球好手陽岱鋼（左）在台北召開加盟記者會，巨人隊總經理堤臣佳（右）也特地來台陪同。這是繼12月19日在日本東京的加盟記者會後的二度記者會。巨人隊與陽岱鋼簽訂了5年的合約。（圖／記者林柏年攝）

前隊友陽岱鋼若是變成敵人，能飆出165公里速球的火腿隊大谷翔平會怎麼做呢？

28日進行的陽岱鋼加盟巨人記者會上，陽岱鋼說出，「對決前隊友會很亢奮。」

這也讓大谷回說：「他真的是很好的打者，不管去哪個球團變成敵人都很恐怖。」之前大谷在球團納會時跟陽岱鋼說，「我絕對會投滑球。」

不過他也說他3球都會投滑球去對決，並且「要注意不能失投」也笑了出來。其實兩人感情不錯，從平時互動跟陽岱鋼演出美技幫大谷接殺飛球就可看出。

火腿隊明年交流賽將在5月底開打，6月9日火腿隊將出戰巨人隊，兩人有機會上演交手戲碼。