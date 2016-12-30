林書豪又受傷 痛苦無法和隊友並肩作戰中央社 (2016-12-30 11:40)
（中央社記者李宇政台北30日電）NBA籃網的林書豪日前再度受傷，好消息是並非舊傷復發。林書豪今天透過社群媒體表示，不能跟隊友並肩作戰，身體、精神、心理上都感到很痛苦，全力期待再次回歸。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，好消息是，跟之前受傷的部位不一樣，並非舊傷復發。
林書豪表示，謝謝大家的支持和禱告，說實話，那些不能跟隊友們並肩作戰的夜晚，無論身體上、精神上還是心理上，「我都感到很痛苦。」
他說，「但是上帝一直在教導我為小事心存感激之心，為自己的夢想去承受，謙遜地去服務我的隊友，並相信上帝給我完美的安排。我用盡全力去期待再一次的回歸…謝謝你們的愛！籃網加油！」
另外，據「紐約郵報」今天報導，籃網總經理馬克斯（Sean Marks）表示，每個球員復原進度都不一樣，所以林書豪沒有明確的歸隊時間。1051230
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Citrus 沐浴乳．sakura 沐浴乳．dulgon 沐浴乳．沐浴乳 600ml．Barbie 沐浴乳．Acnes 沐浴乳．BIORE 沐浴乳．Hempz 沐浴乳．男性沐浴乳．牛奶沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．洗髮沐浴乳．男性 沐浴乳．HAPPY BATH 沐浴乳．Biore 淨嫩沐浴乳．080 沐浴乳．多芬 沐浴乳．羊奶沐浴乳．蜜妮 沐浴乳．aldo 沐浴乳．麗仕 沐浴乳．施巴運動沐浴乳．滋養沐浴乳．沐浴乳 lux．DUSKIN 沐浴乳．植物 物語 沐浴乳．SANRIO 沐浴乳．日本 沐浴乳．白雪 沐浴乳．aqi 沐浴乳
- ASSARI-尊爵天絲竹炭強化側邊冬夏兩用彈簧床墊(雙人5尺)
- TISSOT GENEROSI-T 都會儷人系列 真鑽優雅女錶-珍珠貝黑/24
- Homelike 查理120x40工作桌亮面烤漆-附二抽屜 桌面-黑 / 桌
- 【Kate Spade】-時尚紋路 太陽眼鏡(黑色)
- 曜越 閃獵智能滑鼠 MO-TRP-WDLOBK
- SOGO日本製KBA－3001膳魔師真空悶燒鍋3公升銀東阪屋
- Salomon 所羅門 男 登山鞋 健行鞋 低筒 SEKANI 灰/紫褐
- Homelike 春沐1.5x7尺二抽衣櫃
- 【Artsda】天然尖晶石典雅公主鑽戒(粉色紅尖晶石 18K金)
- 【ANGEL WOOLEN】Pashmina印度手工蕾絲披肩(慕語時光)
潘政琮周四低調完婚 嬌妻為其助手相識十年【北京新浪網】
闊別10年福原愛再登童年綜藝 秀婚戒引石川歡呼【北京新浪網】
日本ZEN有信心擊敗三國頂尖 AlphaGo出山未必冠軍【北京新浪網】
庫里被藐!火箭圓臉神射已奪位 這兩人可杠上了【北京新浪網】
詹皇談喬丹:我們風格完全不同 他更像是得分手【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》