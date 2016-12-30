前英格蘭國腳加斯科因又因為醉酒上了新聞版面。當地時間周二，加斯科因醉酒後與他人發生爭執，被打傷頭部後送往醫院。

報導稱，當時是在倫敦的一家酒店內，加斯科因喝得爛醉，他不僅朝酒店的其他客人吐口水、扔東西，嘴裏還滿是種族歧視的話語。在與其他人的爭執中，加斯科因頭部受傷，隨後警察介入，將其送往了醫院。

這已經不是加斯科因第一次因為此類醜聞成為焦點人物，一代名將如今落到這步田地，令人唏噓。

（Echo）