2016年堪稱大有起色，雖然沒有打破世界紀錄，卻創造了多個驚人成績，且形成兩強爭雄的局面。這是我們連續第三年對全球馬拉松的全局形勢作出回顧和分析。

兩強爭雄，進入臨界點

2014年的標題是「榮耀與恥辱」，針對的是人類首次跑進2小時03分的喜訊，以及俄羅斯、肯亞兩個女子名將因嗑藥遭禁賽的醜聞。

去年的則是「令人失望的2015」，主要基於三點慘淡現實：世界紀錄及去年WMM「七大」的賽道紀錄無一被刷新；自2012年以來第一次無人跑進2小時4分；未出現任何新秀。

那麼，即將過去的這一年的全球馬拉松年景，又該如何評價呢？

先回頭看一年前筆者的預測：「（2016）柏林馬拉松要打破紀錄，估計又沒戲了。」此話果然言中，基梅托前年創造的世界紀錄2：02：57還在那兒。

不過，和上一年相比，2016年堪稱大有起色，形勢喜人。

這一年雖然沒有打破世界紀錄，卻創造了多個驚人成績：史上前三中的兩個，前五中的三個，前十中的四個——兩倍於2011、2013和2014年的各兩個（2015年0個）。

其中衣索比亞人貝克勒（Kenenisa Bekele）在柏林跑出2：03：03，肯亞人基普喬格（Eliud Kipchoge）在倫敦跑出2：03：05，距世界紀錄僅6秒和8秒之遙。

而他們各自的兩架肯亞「僚機」——今年柏馬和倫馬亞軍基普桑（Wilson Kipsang）和比沃特（Stanley Biwott），也分別以2：03：13和2：03：51跑進2小時04分，均比世界紀錄慢不到一分鐘。

以上四人全都改寫PB，其中「2015年的唯一大贏家」基普喬格已是連續第三年保持上升勢頭：2：04：11->2：04：00->2：03：05。

更令人期待的是，他和已經在馬拉松賽場上重新找回自我的貝克勒，形成了兩強爭雄的局面。你只要把這兩大團氣場放在同一個合適的舞台上，就隨時可能碰撞出一個新的世界紀錄。

2016年比2015年進步的另一點是，至少今年「七大」中的倫馬刷新了賽道紀錄。

百強中僅三個非黑人，他們都來自日本

2016年，兩個超級大國的力量對比也發生變化：在十強榜上，衣索比亞和肯亞從去年的「三七開」，變成今年的旗鼓相當。

貝克勒為埃塞收復失守8年的年度第一把交椅——上一次是「長跑皇帝」格布雷塞拉西（Haile Gebreselasie）在2008年以2：03：59打破世界紀錄時。

不過，肯亞畢竟根基更紮實，在進2：06的15人中佔了9個，在二十強榜上獨攬12席，多於埃塞的7席。

唯一打進前二十強的第三國選手，是排名第17、拿土耳其護照的Kaan Kigen Ozbilen。其實他也出生在肯亞，從去年起才代表土耳其參賽。

前五十強中，肯、埃兩國以外的運動員總共只有4個，另外3位是：

厄利垂亞裔瑞士人Tadesse Abraham，第23；

厄利垂亞的格布雷斯拉西（Ghirmay Ghebreselassie，北京世錦賽/紐馬冠軍）；

烏干達人基普羅蒂奇（Stephen Kiprotich，莫斯科世錦賽、倫敦奧運會冠軍）；后兩者並列第40。三人均為東非血統。

東非裔以外排名最靠前的，就是大名鼎鼎的川內優輝，2：09：01，第79。

緊隨其後的兩個非東非裔也是日本人：北島壽典（Kitajima Hisanori），2：09：16，第83；石川末廣（Ishikawa Suehiro），2：09：25，第93。日本共有三人挺進百強，與2015年持平。

還有兩個日本人距百強僅一步之遙：深津卓也（Fukatsu Takuya），2：09：31，第102；丸山文裕（Maruyama Fumihiro），2：09：39，第105。

值得一提的是，除川內優輝之外四人的成績，都是2016琵琶湖馬拉松造就的，他們的名次分別為第二、四、五、六，那次川內優輝以2：11：53僅得第七。其中的前兩名北島和石川藉此出線里約奧運會。

全年進2：10的112人中，只有5個出生在非洲以外——正是以上5名日本選手，這顯示日本仍穩坐馬拉松世界第三強國的寶座。

下一個非黑人選手，是里約奧運會季軍、美國名將拉普（Galen Rupp），2：10：05，第116。

進2：11的另有三個日本人，以及比利時（北非裔）、英國（霍金斯，2：10：52，第157）、波蘭、加拿大選手各一個。

中國選手董國建以2：11：42排在第211位，他前面還有坦尚尼亞、西班牙、賴索托、烏克蘭、摩洛哥、荷蘭、南非等多國運動員。

女子百強與十快賽道

女子方面，照例是兩極分化程度較輕，且衣索比亞強於肯亞。

十強榜就有四個國家，衣索比亞5席，肯亞3席，日本（福斯加代子）和巴林（肯亞歸化選手基爾瓦）各1席。

其中跑進2：20和2：21隻有三人，都是埃塞選手。進2：22的7人中，埃塞也以5比2完勝肯亞。

第18是倫馬第四名、白俄羅斯人Volha Mazuronak，但她的成績存在不少疑點：後半1：10：35比前半1：13：19快太多，且最後2195米僅用7分08秒，為全場最快、僅次於男子前5名，教練又是因為興奮劑醜聞身敗名裂的俄羅斯人莉莉婭？索布霍娃。

還有4名日本選手闖進前五十強，她們也都是在名古屋創造佳績；進百強的日本女子多達12個。

排名最高的美國選手是老將Shalane Flanagan，2：25：26，第45。美國共有4人進入百強，朝鮮人數也一樣多，包括那對金家孿生姐妹。

中國的劉瑞環以2：26：13排名第58，但這位選拔賽冠軍並未獲准出征奧運會，顯然是成績有問題；她後面是以2：29：15排名第112的華紹青。中國女子馬拉松的相對實力，仍然強於男子。

2016年世界十快賽道，男子是柏林，倫敦，迪拜，首爾，阿姆斯特丹，鹿特丹，埃因霍溫，法蘭克福，東京，漢堡。

女子是迪拜，柏林，東京，芝加哥，漢堡，大阪，名古屋，埼玉，阿姆斯特丹，廈門/里約——今年廈馬埃塞冠軍的成績2：24：04，與奧運會冠軍蘇姆貢的相同。

2017年會破紀錄？未必

放眼新的一年，儘管貝克勒和基普喬格決一雌雄的局面已經形成，但打破世界紀錄的可能性還是不大。

由於這兩大絕世高手分別參與人類馬拉松「突破2小時」極限挑戰計劃，其中Nike發起的Breaking2號稱力求在2017年內達成，因此基普喬格將放棄倫敦馬拉松（新年過後，筆者將有專文詳述此事），導致兩人失去春季會戰的機會。

即便他們在8月上中旬的世錦賽對陣，屆時的炎熱天氣估計將與2016奧運會的里約相近，同樣不適宜衝擊紀錄。他們在倫敦的首要目標，將是為自己的國家爭奪金牌。

問題是，他們時間恐怕都不多了。與1984年11月出生的基普喬格相比，1982年6月降世的貝克勒尤其如此。2017年他將滿35歲——格布雷塞拉西最後一次打破世界紀錄（2008年突破2：04）的年齡。

如果他想在創造馬拉松紀錄的青史上留名，就得抓緊了，因為最佳時機的窗戶正在一點點地關上。(愛燃燒)