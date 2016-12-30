由「國民老公」「校長」王思聰擔任董事長，前CCTV知名足球解說員「暄哥」段暄擔任CEO的香蕉體育日前公佈了公司的下一步計劃及今後的體育產業布局。

香蕉體育作為王思聰麾下的重要布局，前央視名嘴段暄的新戰場吸引了諸多關注。公司成立后，香蕉體育開創了名為「香蕉球」的體育直播節目IP，在直播領域打響了《香蕉球·直播法蘭西》和《香蕉球·直播里約》兩場漂亮的「體娛互動」直播仗。2016年12月，香蕉體育宣布正式進軍體育賽事運營領域，發佈了旗下原創自主賽事IP——香蕉公開賽。

香蕉公開賽是一個全新的體育賽事IP，是一項頂級的國際單板滑雪賽事，是一項世界級冰雪賽事。首屆賽事設男子Slopestyle一個項目，將於2017年2月24日-26日於中國·長白山舉行。

Slopestyle，暨單板滑雪坡面障礙技巧，一直是著名的冬季極限運動比賽X-Game的重頭戲，並在2014索契冬奧會上正式成為奧運項目。與強調單個動作難度的大跳台（Big Air，如沸雪）比賽不同，Slopestyle比賽里選手需要在一系列固定的道具上連續完成花式動作，依據累計得分排名。常見的Slopestyle場地設有街道障礙區和跳台區兩個區域。

本次香蕉公開賽的總獎金池高達12萬美元，是國內獎金最高的單板滑雪賽事，也是國內最高獎金級別的冰雪賽事，世界範圍也屬前列。冠軍將獨享5萬美元的冠軍獎金，除前八名將獲得獎勵之外，賽事還設有近萬元的單項特別獎項。賽制方面，比賽將於2月25日周六進行預選賽，2月26日周日進行半決賽和總決賽。

豐厚的獎金，專業的運營與美麗的中國，吸引來的是眾多世界級單板滑雪明星的加盟。三屆X Game冠軍、2015沸雪北京冠軍 馬克思·帕羅特（Max Parrot）；2015美國大獎賽冠軍埃里克·博歇曼（Eric Beauchemin）；2016美國公開賽冠軍凱爾·麥克（Kyle Mack）；中國現役最好的單板滑雪職業選手、2015Nitro Open冠軍何偉；在2016沸雪北京表現出色的中國選手張嘉豪以及眾多國內外排名前列的選手都已確認將參加首屆香蕉公開賽。

首屆香蕉公開賽的比賽場地也隨之公佈，首屆香蕉公開賽將在國內頂級滑雪場地萬達長白山滑雪場舉行。萬達長白山國際度假區將全方位保證賽事運行與選手接待工作，以國際級的服務水準迎接這一國際級別賽事。

隨著2022冬奧會的成功申辦，冰雪運動與賽事看起來迎來了春天。「冰雪項目看上去很熱，但是能去雪場滑個雪的人其實是非常少的，電視轉播的收視率也並不高，」香蕉體育CEO段暄說道，「我希望利用好我們的優勢，尤其是用我們內容上的資源包括香蕉娛樂的資源對此進行娛樂化的推廣，同時我也希望在體育旅遊方面能有更多的推進。」

作為2017年香蕉體育的開年賽事，香蕉公開賽意義重大。而在這之後，除了原有的「香蕉球」直播IP外，香蕉體育將在賽事運營和體育經紀上繼續發力。街舞、電競等年輕領域都將是未來的發展重點，而武磊、雷聲、鄒凱、古雅沙等知名運動員已經是香蕉計劃體育經紀的成員了。