新的一年又要開始了，2017你想不想也嘗試跑一次馬拉松？美媒總結了2017適合參賽者首選的10大馬拉松，一起來看一下吧！

1、華特迪士尼世界馬拉松

地點：佛羅里達州奧蘭多

時間：2017年1月8日

完賽者大概人數：20000人

原因：這裡有4大主題公園巡遊和ESPN的報導。比賽配速也是慷慨的每英里（約1.61km）16分鐘，還有機會和米奇等卡通好友賽道相會。凌晨5點半起跑氣溫涼爽，並且賽后還有充分的時間遊覽各景點。

2、小石城馬拉松

地點：阿肯色州小石城

時間：2017年3月5日

完賽者大概人數：2554人

原因：該賽事的完賽獎牌是全美最大的之一，而且主場觀眾對後面的跑者也非常熱情。比賽限時8小時，但沒能及時完賽的跑者也能在人行道上通過並得到完賽獎牌。雖然賽道丘陵起伏，但3月阿肯色天氣涼爽，秀麗的風景也能讓跑者不虛此行。

3、飛豬馬拉松

地點：俄亥俄州辛辛那提

時間：2017年5月7日

完賽者大概人數：15000人

原因：當地居民對他們的豬肉產業很自豪，而且對關於豬的俏皮話和跑者非常支持。賽事規模可能比一些大型馬拉松要小，但熱情的居民絕對不亞於大滿貫的觀眾。

4、科爾法克斯馬拉松

地點：科羅拉多州丹佛

時間：2017年5月21日

完賽者大概人數：1800人

原因：這項明星賽事的特點不是海拔、獎牌或群眾支持，而是賽程本身。穿越喧鬧的街市，繞過NFL球隊丹佛野馬隊的主場，終點設在丹佛動物園附近的城市公園裡。

5、佛蒙特州城市馬拉松

地點：佛蒙特州伯靈頓

時間：2017年5月28日

完賽者大概人數：2500人

原因：三葉草形的往返環形賽道，能讓你的親友團充分為你加油。不用轉移陣地，你的親友團就能看到你4次。如果稍微計劃一下、挪挪步，他們就能看到你10次之多。

6、芝加哥馬拉松

地點：芝加哥

時間：2017年10月8日

完賽者大概人數：37500人

原因：作為全美第二大馬拉松，芝馬的賽道幾乎是完全平坦的，併為你提供了遊覽全部29個芝加哥社區的機會。超過170萬居民圍觀助陣，到處都是樂隊、啦啦隊和吶喊的人群。重點是：它還是個大滿貫賽事！

7、維多利亞馬拉松

地點：加拿大不列顛哥倫比亞省維多利亞

時間：2016年10月9日

完賽者大概人數：8500人

原因：適宜的溫度、連綿的丘陵、很低的海拔都使這條循環穿過市區的往返賽道更具吸引力。而且這裏盛產啤酒，賽后慶祝可盡情享受。

8、海軍陸戰隊馬拉松

地點：華盛頓特區

時間：2017年10月22日

完賽者大概人數：23000人

原因：這裏每年都有大約8000名跑者上演馬拉松首秀。賽前兩晚，組織者將安排賽前動員會，為新手提供各種賽前建議和溫馨提示。還有海軍陸戰隊的加油方陣為你搖旗吶喊。

9、印第安納波利斯紀念馬拉松

地點：印第安納波利斯

時間：2017年11月4日

完賽者大概人數：4027人

原因：平坦的賽道穿過城市中部和北部，沿途展現了這裏最美麗的建築。跑者將看到盧卡斯石油體育場、紀念碑圈、巴特勒大學、大水波村和藝術博物館等地標性建築。

10、費城馬拉松

地點：費城

時間：2017年11月

完賽者大概人數：10000人

原因：賽道為跑者提供2種比賽經驗：前半程是城市，後半程是風景。蜿蜒穿過費城歷史城區，在跑過著名的藝術博物館后，美麗的河畔風景將盡收眼底。

（新浪跑步 月光）