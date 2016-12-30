日期:12月30日，是2016年的最後一個比賽日，今晚眾人關注的遼粵大戰將會打響。今天上午才得知易建聯受傷的趙繼偉表示會將這場比賽當作正常比賽來對待。

「大家都很關注遼寧和廣東的比賽，你怎麼看？」當記者將這樣的問題拋給趙繼偉時，他是這樣說的， 「正常比賽吧，沒什麼看法。」

「但是大哥（易建聯）受傷了，你有沒有關心一下大哥？慰問一下？？」面對連珠炮一樣的發問，趙繼偉趕緊解釋說：我才知道，我上午才知道這個消息。

易建聯的受傷，給備受關注的比賽帶來了變數，趙繼偉有自己的看法， 「變數？不好說。他們本身就是傳統的強隊，不能因為一個兩個就產生多大變化，但是影響肯定會有的。因為他這個位置沒人能夠頂替，但整體實力他們還是有的。其實我們這個賽季也出現了很多的傷員，大家都全力以赴吧。」

最近遼寧隊狀態正佳，第二階段開始已經取得了三連勝。「嗯，第一輪結束以後我們進行一個小結，把出現的問題都擺出來列出來進行一些總結，希望有第二輪有些改變，從目前三場比賽來看還是有一定的改變的。」趙繼偉說。

（晨曦）