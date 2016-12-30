圖文-新疆辦特色無鞍賽馬會慶元旦 壯闊賽馬場北京新浪網 (2016-12-30 11:04)
12月28日，新疆同胞在哈尼喀塔木鄉巴哈迪爾農民文化體育活動場舉行了盛大的賽馬活動，以精彩紛呈原汁原味的少數民族傳統體育方式來迎接2017年新年元旦的到來。
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