俄克拉荷馬城雷霆客場挑戰孟菲斯灰熊，拉塞爾-威斯布魯克整場受制於對方防守，打得無比難受，結果因為情緒激動，在第三節連吃兩個技術犯規，被直接驅逐出場。

今天威少開場就打得極其不順，第一節就出現多達6次失誤，一次進攻中與對方有身體接觸裁判沒吹，就曾大發雷霆，幸虧比利-多諾萬出於保護球員考慮替他出頭，替他領走了技術犯規。

比賽打到第三節6分41秒，雷霆前鋒安德烈-羅伯森在防守中被吹犯規，威少再次向裁判表達不滿，這一次裁判選擇零容忍，直接給了他一個T，結果威少暴怒之下出口不遜，再次被吹，連續兩個技術犯規的作用下，直接被逐出場。

離場之前，威少19投6中得到21分5個籃板，出現6次失誤，助攻數依然為0，雷霆也以45-61落後對手多達16分。

（熊貓）