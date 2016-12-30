英超鋒霸警告切爾西:冠軍還沒定呢 我們能攪局北京新浪網 (2016-12-30 11:05)
熱刺剛在聯賽中大比分拿下南安普頓
本賽季英超諸豪強的廝殺，可謂是近年來最為激烈的。看起來如今切爾西已經佔得先機，在積分榜上獨佔鰲頭，將身後追趕者們甩開了不小的距離。不過，作為英格蘭如今最炙手可熱的前鋒，熱刺隊當家球星哈里-凱恩有話要說。
「現在爭冠的行列里，依然有六支球隊，（包括我們在內）他們都很強大，都有實力，冠軍的歸屬仍然是不確定的。」
「熱刺同樣在這其中，我們能做的就是儘力贏下每一場比賽，之後看看其他球隊會有什麼變數出現。實際上我們還是有能力爭奪冠軍的，希望在周末和元旦過後的兩輪比賽結束時，我們還能處在這樣的位置。」
過去的六輪聯賽中，熱刺贏下了5場球，如今他們距離前四隻差一分。不過在接下來的兩場聖誕賽程中，他們將面對並不好對付的沃特福德和榜首切爾西。凱恩的豪言壯語能否實現，確實要看這兩場比賽的結果。
（豆包）
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