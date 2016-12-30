日期:12月30日消息，美國名將小威廉姆斯公佈了其與著名社交網站reddit聯合創始人亞歷克西斯-奧哈尼安訂婚的喜訊。現在不妨來了解下這位千萬富翁奧哈尼安。

1、他聰明且風趣

奧哈尼安的父親是亞美尼亞裔美國人，母親出生於德國。在個人網站上他是這樣介紹自己的：「亞歷克西斯生於紐約的布魯克林，但在馬里蘭州的巴爾的摩長大。正是在那裡，他逐漸意識到投身職業橄欖球界前景渺茫。於是，弗吉尼亞大學畢業后，他開始致力於讓互聯網世界變得更美妙。儘管他仍在耐心等待NFL的召喚，但眼下他將空餘時間都用於投資新公司，做華盛頓紅皮隊最忠實的擁躉，與他的貓Karma視頻聊天。他的母親一直說他與眾不同。」

2、他確實有打橄欖球

不是職業級別的。奧哈尼安在Instagram上上傳過一張高中橄欖球隊的照片。「我從未獲得過首發，甚至上場的機會都寥寥，但和這些傢伙的相處是我所上過的最好的關於領導力和團隊合作的課。」

3、沒錯，他比塞雷娜高

很多人會情不自禁將小威健美的身材與奧哈尼安相比，但冷靜，奧哈尼安身高達到1.96米，與身高1.78米的小威很搭。

4、他入選過福布斯精英榜

2005年大學畢業后，奧哈尼安與史蒂夫-哈夫曼創立了Reddit，當今美國第七大社交網站，風險資本家估值5億美元。2006年，兩人將Reddit出售給Condé Nast，但依然作為董事會成員，積极參與網站事務。2015年，他們重新成為Reddit的CEO。奧哈尼安還入選過福布斯30歲以下精英榜。近年來，他為200多家科技創業公司投資，並給予建議。

5、他的成就不僅限於科技界

除了是Reddit的聯合創始人之外，奧哈尼安還是一檔關於創業公司的電視節目的主持人，並且在2013年出版了《Without Their Permission》一書，是全美暢銷書作家。

6、他是活躍的互聯網活動家

奧哈尼安被稱為「互聯網市長」，他一直向美國國會抗議對互聯網的過度管制。

7、他鍾愛地球

別指望奧哈尼安加入埃隆-馬斯克移民火星的計劃。他曾表示不會加入最早1萬，甚至是10萬個移民火星者的行列。他在Instagram上說：「我們在地球上還有很多事要做。」

8、他對孩子很友善

奧哈尼安不僅熱心幫助年輕學子，還能與孩子友好相處。這從他上傳的與教女玩耍的照片就能看出。

9、他充滿正能量

高中時期的奧哈尼安就對自己的未來有明確的目標。他在高中畢業典禮上這樣說：「我們唯一的未來是由自己創造的。我希望所有人都能有所成就，去做些能帶給你啟發，能讓你更充實，讓你對社會有所貢獻的事。」顯然，現在的奧哈尼安兌現了承諾。

10、他是小威最忠實的擁躉

對於未婚妻小威，奧哈尼安從來都是不遺餘力地支持，他稱她為「女王」，在社交媒體上讚美她的成就。

（Chen）