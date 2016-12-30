關於印發2017年全國國際象棋青少年錦標賽（個人）

保定賽區裁判員名單的通知

各省、自治區、直轄市、新疆生產建設兵團體育局，總參軍訓和兵種部體育訓練局，各行業體協：

經研究，2017年全國國際象棋青少年錦標賽（個人）保定賽區裁判員名單確定如下，請通知有關人員於2月2日到賽區報到並提前做好相關準備工作，2月8日離會。

裁判員名單

一、裁判長（1名）：劉乃剛（北京）

二、副裁判長（3名）：洪 濤（石家莊） 言 釗（邯鄲）

連瑞慧（太原）

三、編排長（1名）：馬雲光（北京）

四、副編排長（1名）：許良辰（保定）

五、編排組成員（1名）：楊 浦（保定）

六、網路直播主任（1名）：張一平（保定）

七、網路直播成員（2名）：徐志民（保定） 許 爍（保定）

八、裁判員（18名）：柳輝平（保定） 張 鵬（保定）

王倩麗（女）（保定） 王彥輝（女）（保定） 張 偉（女）（保定） 王健利（保定） 王 蓉（女）（保定） 周 陽（保定） 韓康清（女）（保定） 董繼佰（保定）

董術先（保定） 王沛林（女）（保定） 吳國文（北京）

李鑫垚（石家莊） 李翰斌（天津） 趙 釗（邯鄲）

馬國忠（廊坊） 陳延俊（大連）

九、實習裁判員（5名）：杜奕穎（女）（黑龍江）

蔡明皓（江蘇） 趙 敏（江蘇）

蔣許南（安徽） 翟 賽（安徽）

中國國際象棋協會

2016年12月27日