國安宣布三內援加盟 原建業大將+青訓成果回歸北京新浪網 (2016-12-30 11:11)
12月30日，北京國安官方宣布球員姜濤、張力加盟球隊，加上單獨宣布的於洋，北京國安在今日共宣布三位球員轉會球隊。
公告全文：
經北京國安足球俱樂部與球員姜濤、張力友好協商，姜濤、張力正式加盟北京國安足球俱樂部，兩名球員與俱樂部已簽署工作合同。
姜濤，27歲，身高181厘米，體重76公斤，司職邊後衛。出自國安青訓，2015賽季加盟中甲青島黃海后出戰各項賽事44場。
張力，27歲，身高172厘米，體重65公斤，司職中場。2009-2016賽季效力於河南建業隊。
目前兩名球員已經隨隊開始冬訓備戰，希望他們能夠儘快融進球隊，新賽季幫助球隊取得優異成績。
新浪體育稍後為您帶來詳細報導。
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