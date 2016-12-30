冬季如何跑的少 還能保持高效體能？北京新浪網 (2016-12-30 11:13)
每年一到這個季節，
都是最糾結、最惆悵、最鬱悶的時候。。。
糾結的是，天氣這麼冷，要怎麼跑步？真的不想出門啊！！！
惆悵的是，聚會這麼多，吃的這麼多，胖這麼多。。。跑的還那麼少！越來越胖怎麼辦！
鬱悶的是，明年3月那麼多比賽，我還沒有好好訓練，難到又要以嶄新的肥肉，去迎接新一年的賽季嗎？！
這個時候
室內體能訓練就是你最後的救命稻草
！！！
女生版：不要說你只會仰卧起坐
對於女生來說，因為久坐不動，最容易胖的就是肚子，腹肌訓練尤為關鍵。說到腹肌訓練，你不要告訴我，你腦中的第一反應只是仰卧起坐。腹肌訓練並不是用什麼器械，用什麼動作的問題，而是你是否真的是在用腹肌在練習。
下面一組動圖，挑你比較容易掌握的5-6個動作，也可以全部，循環訓練，每個動作進行10-15次，做完一個動作再進入下一個。男生就直接上全套吧，如果你覺得還不夠虐？別急。。。往下看。。。
不得不說，Burpee無論對心肺、爆發力、協調都有非常好的提高作用。但如果你只做Burpee未免有些無趣。覺得上一組腹肌訓練不過癮的男童鞋們，可以來試試下面這一套超強燃脂動作。老規矩，上全套還是半套你自己選，每組10-15次，做完換下一個動作。走起！！！
以上，訓練動作我已經為你準備好了
能不能保住體能，訓練效果如何
#就全看你自己了#
新浪看點：NuclearKitty
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