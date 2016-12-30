日期:12月30日，韓媒《中央日報》評出了韓國2016年國內體壇的十大新聞，朴泰桓重返巔峰排名榜單第一位，力壓射箭隊里約強勢、全北現代亞冠奪冠、孫興慜成為英超歷史首位獲月最佳的亞洲球員等重磅體壇事件。

朴泰桓今年低開高走，在經歷了差點未能進軍里約的鬧劇、里約顆粒無收的失落後，朴泰桓在九月開始復甦，在國內的全國體育大會上，他無人能敵；之後11月的東京游泳亞錦賽，他狂攬4金1銅，並包攬了從100自到1500自四項冠軍；而12月溫莎舉行的短池游泳世錦賽，朴泰桓的狀態更是可怕，200自、400自、1500自均攬下冠軍，並全部打破亞洲紀錄。朴泰桓已經成了里約奧運會後世界泳壇的頭號男明星。

在回顧朴泰桓的報導中，《中央日報》這樣寫道：

之前顏面盡失的朴泰桓，遭受了他聲譽低谷的一年。

在誤服禁藥遭受國際泳聯禁賽18個月的處罰后，朴泰桓又被韓國奧委會禁止在19年3月前代表國家隊參賽。朴泰桓為了去里約多方呼籲，雖然他最終去了里約，可是表現不佳：三項預賽遭遇淘汰，一項退賽。許多韓國粉絲認為他的職業生涯將要結束了。

而之後，有消息曝出，朴泰桓曾經受韓國前文化體育觀光部副部長金鐘的脅迫，讓他放棄參加里約奧運會。消息傳開后，眾多粉絲改變了之前對朴泰桓的看法，認為朴泰桓是一個受害者。

隨後，朴泰桓參加了兩屆國際大賽，並獲得了七枚金牌。

不過，顯然，現在的朴泰桓已經成了韓國國民心中的英雄，再也沒有人質疑他能否堅持到明年的世錦賽，而他明年世錦賽和孫楊的對決，也再一次被提上日程。

據悉，朴泰桓現在已經返回韓國，在昨晚舉行的「第五屆韓國明星之夜頒獎典禮」上，朴泰桓被授予「頂級體育人獎」。

（月籠沙）