1230讀報／蘋果：酒駕害3命 葉少爺出獄台灣好新聞報 (2016-12-30 10:00)
編輯中心／綜合報導
三條人命竟只關三年！高雄闊少葉冠亨四年前在舞廳通宵喝酒後，開賓士車狂飆撞死路人李幸蓉，車上友人陳岡逸亦傷重死亡，三天後李婦的丈夫悲慟猝死，留下八歲孤女，葉遭判刑六年定讞，但僅服刑三年又三十二天，昨即獲假釋出獄，葉雖公開表示願全力協助被害家屬的需要、參加反酒駕宣導，但死者家屬昨痛罵「他憑什麼假釋？我的恨一直都在！」
葉冠亨（現年二十六歲）二○一二年四月間在高市大帝國舞廳通宵喝酒後，開賓士載陳岡逸（二十四歲）等三友人，以時速逾一百三十六公里在中華路狂飆，失控撞死準備過馬路的婦人李幸蓉（四十七歲），李婦身首異處，同車友人陳岡逸也重創不治，肇事後葉少酒測值高達零點八五五毫克。三天後李婦丈夫許明義（四十九歲）悲傷過度猝死，留下八歲孤女。
※【台灣好新聞】提醒您 飲酒過量有礙健康！※
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