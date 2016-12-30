冬季轉會窗口即將開啟，曼城2700萬鎊妖童熱蘇斯屆時就可以完成註冊，成為球隊下半賽季的重要一員。對於這位巴西天才，英國的球迷和媒體都充滿期待。熱蘇斯的啟蒙教練弗朗西斯科-馬梅德甚至放話稱，熱蘇斯三年內就會拿下金球獎。

弗朗西斯科-馬梅德說：「熱蘇斯來自一個非常窮的社區，那就是他無所畏懼的原因。他會很快適應英國的食物和寒冷的天氣，他會適應曼徹斯特的一切的。在三年之內，他就會贏得金球獎，因為那個時候梅西已經老了。」

英國媒體推測稱，下半個賽季，熱蘇斯將會和阿圭羅競爭首發中鋒的名額，瓜迪奧拉認為熱蘇斯需要時間適應英超，不過他對熱蘇斯的評價很高，認為他肯定能在英超取得成功。

(馬爾科)