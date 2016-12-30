據一家名為「體育智慧」的體育財經專業網站統計，巴薩是西甲工資額度最高的俱樂部。這家網站對17個職業聯賽的333支球隊進行了統計，按照該網站的統計結果，巴薩球員的平均年薪710萬歐元，比皇馬高出不少，白衣軍團球員的平均工資是630萬歐元。

巴薩陣容中有22名球員，乘以平均710萬歐元的年薪，那巴薩一隊的年薪總額高達1.56億歐元。皇馬隊內有24名球員，乘以平均年薪，那球隊的年薪總額是1.53億歐元。

在年薪方面，巴薩俱樂部與其它俱樂部之間存在巨大鴻溝，而考慮到巴薩還在不斷為巨星們加薪，這一鴻溝還會變得更大。此前內馬爾、蘇亞雷斯都加薪續約，而梅西的年薪也需要大幅增長，再加上伊涅斯塔和拉基蒂奇也等著續約，巴薩在工資方面的開銷還會變得更大。

在西甲年薪總額排名第三位的是馬競，「床單部隊」球員的平均年薪是320萬歐元，而第四位是瓦倫西亞，平均年薪是220萬歐元。不過瓦倫西亞給球員的報酬並沒有獲得太多回報，要知道瓦倫西亞目前在西甲只排名第17位。

據統計，無論是巴薩還是皇馬拿出自己的薪水支出，都可以養活年薪排行榜上排名后10位的所有球隊的球員（256名）。

西甲年薪支出最少的球隊有阿拉維斯（平均年薪37.7萬歐元）、拉斯帕爾馬斯（34.5萬歐元）和萊加內斯（34.3萬歐元），看上去俱樂部給球員的投資不錯，因為這三支球隊目前都未處於降級區，像拉斯帕爾馬斯和阿拉維斯還處在了積分榜的中游。

西甲各俱樂部的年薪總額是7.71億歐元，球員平均年薪是150萬歐元。相比英超，西甲俱樂部的工資支出並不高，要知道英超的年薪總額是16.2億歐元，球員平均年薪是308萬歐元，但在歐洲賽場，西甲俱樂部明顯佔據優勢。

西甲俱樂部也有最低工資標準，那就是西甲球員年薪不能低於15.5萬歐元。

英超平均年薪最高的是曼聯，球員平均年薪728萬歐元。最低的是伯恩利，平均年薪120萬歐元，但也是西甲最低的萊加內斯的4倍。意甲平均年薪最高的是尤文圖斯，為502萬歐元。德甲是拜仁慕尼黑，球員平均年薪526萬歐元。法甲是巴黎聖日耳曼，球員平均年薪為565萬歐元。（伊萬）