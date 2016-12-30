遼寧戰廣東 郭士強:易建聯缺陣比賽不會打折扣北京新浪網 (2016-12-30 10:47)
易建聯受傷
日期:12月30日，遼寧廣東的焦點戰即將在今晚打響。賽前，遼寧隊主教練郭士強表示，即使易建聯缺席，今晚的比賽會同樣精彩。
郭士強解釋了上一場比賽為何給了所有球員上場的機會，「上場打到最後大比分領先，也想鍛煉年輕球員給了他們鍛煉的機會，所以最後使用的年輕球員會多一些。」
遼寧廣東的對決一直是CBA的保留節目，精彩程度甚至不亞於總決賽，本溪方面更是傳出本場比賽的球票在半個月之前已經都賣沒了。郭士強證實了此事，「對，打廣東隊每年如此，因為關注度比較高。廣東是個強隊，拿了很多的冠軍，球迷心目中是很好的球隊，所以大家都比較關注。」
然而上一場易建聯的受傷讓此番對決橫生變數，當記者問及阿聯的缺席會讓本場比賽的成色大打折扣時，郭士強是這樣的回答的，「
我不這麼認為，易建聯受傷確實對廣東隊的整體實力會有損失，因為易建聯對廣東太重要了。但我不認為這場比賽會大打折扣。廣東隊是一支非常強的隊，拿過很多的冠軍，球隊是有底蘊的，他們整體實力也很強。」
同時，郭士強也表示會在賽前好好強調一番，因為他最擔心球員會因此放鬆，「嗯，易建聯受傷的事情肯定會跟隊員強調一下，因為阿聯受傷，我感覺我們的球員會因此而放鬆，這是今天晚上的重中之重對我們來說！對我們來說就是做好我們自己，就能把這場比賽打好。」
（晨曦）
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