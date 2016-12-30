這一年，世界越野跑圈究竟有哪些人和事值得我們銘記！

Appalachian Trail

儘管被稱為「小徑」，可Appalachian Trail 阿帕拉契小徑卻著實不小，從緬因州Mount Katahdin到喬治亞州Springer Mountain波瀾壯闊的3500公里。這裡是全世界最著名的戶外徒步步道之一，成熟的山徑，壯美的風景令這裏成為戶外愛好者們心目中的聖地，而對於那些瘋狂的超馬愛好者來說，完成一次AT的FKT有著無與倫比的魅力。

2016年9月18日凌晨3點38分，48歲的美國超馬名將，人稱「Speedgoat」的Karl Meltzer抵達了位於Springer Mountain的AT北部終點，此時距離他出發整整經歷了45天22小時38分，新的AT FKT紀錄就此誕生，比一年前「超馬之神」Scott Jurek的紀錄快了10個小時。

FKT的意義是什麼？我想引用irunfar知名作者Andy Jones-Wilkins在陪跑Speedgoat后寫的一句話：這一切的意義在於他勇於追逐他的夢想，並認真地去實踐他所熱愛的事情，全力以赴，毫不猶豫。

Barkley Marathons

什麼是世界上最難的超馬比賽？從1986年舉行至今近千名參賽者中僅14人完賽，略高於1%的完賽率，Barkley Marathons在任何一個正常人的眼裡都會是一個噩夢般的玩笑。

130英里左右賽道爬升超過50000英尺（15240米），60小時關門，沒有風景，沒有後援，選手們需要在早春四月田納西的凄風冷雨中拿著僅有的地圖和模糊不清的線路說明獨自摸索前行。

Jared Campbell是今年Barkley Marathons唯一的完賽者，他也成為了歷史上第一個三次完成比賽的人，當然人們並沒有流露出什麼喜悅的心情，誰知道小心眼的賽事總監Gary會不會在明年的比賽中又想出什麼新的規則來繼續阻止人們完成比賽呢。

Caroline Chaverot

擁有法國與瑞士雙重國籍的Caroline Chaverot在過去一年國際越野跑舞台上的表現無疑是統治級的，UTWT年終女子排名第一，UTMB女子第一，Skyrunning World Champion for the ultra distance女子第一，IAU越野跑世界錦標賽女子第一，Caroline幾乎囊括了這一年所有重大越野賽事的頭銜。

然而今年Caroline的高光表現僅僅只限於歐洲大陸，那麼在北美賽場上她是否會繼續這樣的勢頭呢？明年Hardrock 100的終點線前，我們也許就能夠揭曉答案了！

Doping

毫無疑問科技的進步令人類的競技水準大幅提升，但同樣也滋生出了興奮劑這樣令人厭惡的衍生品。2016年世界體育最大的醜聞無疑就是俄羅斯田徑的集體服藥事件，為此俄羅斯人被IAAF（國際田聯）無限禁賽。

而這股濁流似乎也開始侵蝕原本被視為凈土的越野跑運動，今年7月，UTMB發佈官方聲明，取消厄瓜多選手Gonzalo Calisto在2015年UTMB比賽中第五名的成績。一切源於不久前IAAF的一紙違禁名單上Gonzalo Calisto的名字赫然在列，諷刺的是在2015年UTMB的賽前血檢中厄瓜多人就被查出異常，然而當時的解釋是由於厄瓜多的某些高原因素導致基因改變而引起的變化。無論事實怎樣，這一事件已經令越野跑運動蒙上陰影，我們隱憂的是當越來越多利益因素開始入侵這項還算原始的項目時，我們還能寄予它多少的信任呢？

Everest

2016年9月15日，Kilian Jornet在「Summit Of My Life」官網發文，宣布第二次嘗試珠峰的速攀計劃因為意料之外的惡劣天氣不得不再次夭折。因為尼泊爾地震而推遲一年後，Kilian Jornet再次踏上了去往珠峰的旅程，速攀的路線也由原先計劃的珠峰南坡轉移到了中國一側的北坡大本營。

過去的一年Kilian都在阿爾卑斯的高海拔地區與阿式登山的佼佼者Ueli Steck苦心鑽研高山攀登技巧，8月份便整裝動身前往尼泊爾和西藏進行實地的適應訓練並等候最佳的窗口期來實現這一驚世的壯舉。

然而面對世界之巔，K天王沒有延續「戰無不克」的傳統套路，面對突如其來的惡劣天氣，這位常人眼中「神一樣的男子」停下了腳步。但失敗對於Kilian來說並不失落，正如他自己所說的那樣：登山最珍貴的地方在於失敗，在於當你抵達了那裡卻發現自己還無法達到巔峰，這是世界上最雄壯的山峰給你上的一堂課，而你從中獲得的遠比失去的要更多。

Francois D』Haene

在中國頗有人緣的「越野莊主」Francois D』Haene今年只參加了兩場比賽，年初的vibram香港100和年末的大留尼汪穿越對角線超級越野賽，巧合的是這兩場比賽也分別是今年UTWT的開門戰與收官戰，最終法國人都收穫了冠軍，在港百上更是打破了賽會紀錄。

年中6月，莊主遠赴科西嘉島挑戰著名徒步路線GR20的FKT，並以31小時6分鐘的成績成為該線路FKT的擁有者，而在此之前莊主更是來到中國完成了一次別具意義的中國之旅，這也開啟了今年諸多國際越野大咖中國之旅的序幕，但無疑莊主還是其中最大牌的一個。

Gediminas Grinius

翻開今年UTWT年終排名的網頁，男子排名第一的是一位名字讀起來拗口的立陶宛人，當然他還有一個更容易被人們銘記的昵稱「G2」。雖然沒有在今年的任何一場UTWT系列賽事中折桂，但立陶宛大兵在出勤的四場比賽中收穫3個亞軍和一個季軍，這樣的成績足以讓這位個性鮮明的越野跑者登上年終第一的寶座。

從年初的港百開始，立陶宛人就表現出自己穩定的狀態，而這種狀態一直保持到了年底，尤其在競爭激烈的UTMB，G2後半程持續穩定輸出的優勢展露無疑。

G2個性鮮明的伴侶Gintare Grine總是在比賽中寄予他最大的支持，還有兩個活潑可愛的孩子，這些來自家人的關懷也許都是G2能夠在頻繁出賽后仍能夠發揮出色的隱性因素吧！

Hardrock

每年7月中旬的某個時候，Hardrock 100的名字總是能夠成為所有越野超馬發燒友們共同關注的焦點，不僅僅是因為它那條長達100英里，累計爬升超過10000米的虐人賽道，更是因為其高傲的近乎難以企及的中籤率，令人們愈發地對這片美國中西部的荒野之境心生嚮往。

今年的Hardrock 100註定將成為一屆令人難忘的賽事，終點硬石上的公羊史無前例地迎來了兩位最先到來的親吻者，Killian Jornet與Jason Schlarb攜手撞線分享了最終的冠軍。一位是越野領域的神級天王，另一位則是同一年在冬季與夏季完成硬石賽道的第一人，就當人們會以為他們會在最後一個CP點后展開激烈角逐的時候，他們卻用另類的方式告訴世人對於超馬來說競爭永遠不是唯一追求的東西。

Illegal

你是否懷疑過一場越野比賽的合法性？今年一名來自科羅拉多的律師兼越野跑者Aaron Denberg一紙訴狀將著名的越野跑賽事Hardrock 100告上了法庭，這位2009年以第10名成績完賽Hardrock的律師在長達13000字的訴狀中列舉了Hardrock比賽的諸多「罪狀」，包括涉嫌作弊和欺詐的抽籤制度，偷漏稅行為，以及一些違法聯邦法律的賽道開拓行為。

此舉在整個越野跑界掀起軒然大波，儘管Hardrock官方對此表示不置可否，但仍然做出了退還三年內抽籤費用的決定。爭議在最終判決前依舊懸而未決，雖然大部分人都看好Hardrock會在最終的判決中獲得勝利，但也許我們也需要做好Hardrock失去聯邦政府的土地使用證而停擺的現實。

Jim Walmsley

已經記不得上一次聽到所有媒體如此口徑相同地讚美一位超馬跑者的橫空出世是猴年馬月的事情了，可在今年的年度越野超馬大戲：西部100英里的比賽上，就有這麼一個人用自己驚世駭俗的表現成為了所有人矚目的焦點。

遙遙領先90多英里，不僅將對手甩開近1個小時，更是遠遠領先賽道紀錄，劇本似乎正如人們預期的那樣發展，一個新的超馬之神即將誕生！然而隨後的故事變的峰迴路轉，因為錯過了一個路口令他迷失了正確的行進方向，唾手可得的榮耀轉瞬即逝，現實告訴他，超馬的未知性永遠會在下一秒等待著你！

Jim Walmsley，一個忽然出現在公眾視野之中的超馬奇才，雖然與冠軍失之交臂卻收穫了遠多於冠軍的矚目，就連Scott Jeruk也在賽后給Jim發來賀電，還在社交媒體上po出了二人神同步的照片，令人不禁聯想，一個屬於Jim Walmsley的時代到來了嗎？

Kaci Lickeig

如果說Caroline Chaverot今年在歐洲的表現無可挑剔，那麼Kaci Lickeig在北美的表現同樣也可以用無懈可擊來形容。

千萬不要被她看似瘦弱的外表所迷惑，人稱「忍者小精靈」的Kaci今年先後收穫了西部100和Bear 100兩座極具份量的冠軍頭銜，在高手雲集的Lake Sonoma 50 Mile上斬獲亞軍，同時是2016年度北美最佳女子超馬選手的頭號熱門人選，《戶外》雜誌更是為她驚人的訓練而獨立撰文。唯一遺憾的是Kaci並沒有出現在她最為期待的2017年Hardrock 100的中籤名單上，而我們也許無緣見到2016年歐洲與北美表現最為出色兩名女選手之間在賽場上的直接對話了！

Lottery

對於那些殿堂級的越野超馬賽事來說，競爭也許從比賽名額抽籤的那一刻便已經開始。這個星球上歷史最為悠久的越野賽事Western States 100約400個左右的參賽名額，其中270個會由抽籤決定，抽籤選手按照不同的抽籤經歷擁有不同的簽數：第一年的抽籤者擁有1支簽，如果未中籤，第二年再次獲得抽籤資格繼續抽，就可以拿到2支簽，之後就按2的指數倍依次累積，直到中籤。若中籤或完賽后想要再次申請，之前累積的簽數就會被全部清零，算作第一年申請者從頭來過。Hardrock 100的抽籤規則更為苛刻，除了衛冕男女冠軍外所有的150餘個名額全部分成Vetaran（完賽Hardrock 5次以上）、Never（從未參賽）和Else（其他）三個組別，所有人依照過往比賽經歷進入各自類別抽籤。

因此對於眾多超馬粉絲來說，能夠中籤這兩項賽事無疑已經是莫大的勝利了。令人欣喜的是，今年似乎幸運女神對於華人跑者額外眷顧，在2017年的西部100與硬石100的最終抽籤結果中共有四名華人跑者中籤，看來再難的中籤率也已經無法阻擋中國跑者跑向世界的願望了！

Memory

相聚離開總有時候，沒有什麼是天長地久。今年的西部100上我們送別了兩位離去的故人，81歲的醫療總監Dr.Bob Lind和68歲的前任賽事總監Greg Soderlund。

從此我們再也無法在SQUAW VALLEY擁擠的起點線前看到那個戴著聽診器扛著來複槍的發令者，最後的一枚發令彈殼上Bob親自寫下2015年6月27日西部100英里，也成為了一個時代留下的最後記憶。

從2000年到2012年，作為賽事總監的Greg見證了Scott Jeruk創造的史無前例的7連冠，見證了Kilian Jornet，Geoff Rose，Anton Krupicka在2010年史詩般的對決，而這一切讓西部100與越野跑運動真正地開始進入了公眾的視野之中，一個嶄新的時代到來了。

故人離去總是有著些許的傷感，然而後人們依舊會在這片他們摯愛的山與路上按著他們的初衷繼續走下去，正如他們從未離去過那樣。

Nolan『s 14

The Nolan『s 14包括了科羅拉多州14座海拔超過4000米的山峰，線路總長度約105英里，爬升超過12000米，只有在60小時以內的完成者，才能有資格成為這條線路的「OFFICIAL FINISHER」。

因為地處戶外精英聚集的科羅拉多，The Nolan『s 14成為眾多越野跑高手們的試煉場，Joe Grant、Anton Krupicka、Jared Campbell都曾在這裏留下過自己的足跡。2016年9月11日這裏迎來了第一位女性的「OFFICIAL FINISHER」，知名越野跑媒體irunfar的女主編Meghan Hicks用時59小時36分，完成了這條巔峰之路，堪稱2016年最佳女子FKT。

Olympic

你知道越野跑曾經是奧運會的正式項目嗎？1912年，1920和1924年的奧運會上越野跑都曾經被列為為奧運會的正式比賽，但在1924年的巴黎奧運會上由於炎熱的天氣以及賽道設置的混亂，出現了選手中暑，甚至失蹤的事件，這也令越野跑項目從此消失在了奧運會的舞台之上。時過境遷，將近一個多世紀后IAAF（國際田聯）將越野跑重新列為了正式的田徑項目，這也意味著越野跑項目再次進入了久違的奧運體系，在2018年的青奧會上越野跑單項已經赫然在列。

那麼問題來了，高度商業主導的奧運會上會出現怎樣的越野跑比賽呢？指望像UTMB那樣來個百英里山地競技顯然是不太現實，如何設計一套兼顧轉播成本，比賽時間，觀賽條件以及競技觀賞性的全新奧運會越野賽也許將成為越野跑重回奧運的最大懸念，當然越野跑能否繼續保有天然與自由的特性也將經受考驗。

Pete Kostelnick

每天2.7個全馬，42天穿越美國，打破塵封36年的紀錄，雖然這場廣義上的超馬大部分在鋪裝路面上完成，但我們依舊還是不舍將其排除在這份榜單之外，當然完成這一神蹟的Pete Kostelnick本身也是一名不折不扣的越野跑粉絲。

就在完成穿越美國挑戰前的兩個月，Pete剛剛完成了西部100英里的比賽，完賽成績相當喜人，sub20小時，排名第29，這一成績也許給他之後的阿甘之旅注入了一劑不小的雞血吧！

Qualify

今年是ITRA實行全新賽事積分后試行的第一年，原有積分體系被重新計算，距離和海拔爬升不再只是衡量越野賽難度及積分評估的唯一標準。相比過去單一維度的積分計算方式，全新推出的越野賽積分體系基本能夠客觀地反應出一場越野跑賽事的難度水平，而跑者也能夠獲取相對應的更為合理的積分。當然對於一些殿堂級的越野賽事來說，光有積分還是遠遠不夠的，堪比彩票級概率的抽籤制度才是對於跑者來說不可逾越的高峰。

Risk and Recovery

這個夏天，去年硬石第三名獲得者Adam Campbell在一次落基山脈的攀登穿越中發生嚴重事故，失足摔下了80多米的懸崖，背部，脊椎，臀部等多處嚴重受傷，大多數人在遭遇這樣的狀況往往都會遠離激烈運動，可僅僅三個月後Adam便從病床上站了起來，重新投入到訓練之中，以期在2017年的Hardrock上捲土重來。

相比Adam Campbell，Dave Mackey的故事更加地悲壯與令人敬佩，去年的一場事故令他的左腿嚴重受傷，在經歷了手術以及長達16個月的漫長恢復后Dave雖然已經可以不藉助拐杖直立行走，但卻無法再像以前那樣的疾速馳騁，於是這位Hoka ONE ONE的簽約選手做出了一個令人震驚的決定，將左腿膝蓋以下的部分截肢，因為這樣能夠更快同時更好地恢復到接近受傷前的狀態，真所謂「古有壯士斷腕，今有勇士棄肢」！

風險從來都不是像越野超馬這樣的戶外極限運動所欠缺的，傷病、疼痛、恢復，周而復始，我們在祝福這些勇敢者的同時還是更多的希望任何時候都需要更加地重視對於自身安全的保護，畢竟生命永遠是最為珍貴的。

Shangri-La

90多年前，一個名為約瑟夫洛克的美國人不遠萬里來到中國西部開始了一段神奇而艱辛的旅途，他的遊記被刊登在當時的《國家地理》雜誌上，10年後被作家詹姆斯希爾頓寫成了《消逝的地平線》，從此香格里拉便成為了「世外桃源」的代名詞。90多年後，這片神奇的土地再次出現在了西方的視野中，翻開ISF官網，2016年Skyrunning World Series Event日曆表上的第一站寫著YADING的名字，這裏正是傳說中香格里拉的核心所在，當「天空跑」遇見「世外桃源」，是一幅多麼詩意的畫面。

當然我們也可以發現當下世界上最主流的兩大越野跑系列賽事組織UTWT和ISF在今年都不約而同地將中國做為系列賽的首站，那麼中國是不是越野跑最終尋找的那個Shangri-La呢？

Tsuyoshi Kaburaki

鏑木毅，一個曾經亞洲最出色的超馬越野跑者，憑著執著與一腔對於越野跑運動熱愛在百般艱辛下創立了UTMF環富士山超級越野賽，並將其打造成了與UTMB齊名的國際性標杆賽事，賽事組織的條理規範，細緻入微之處甚至超越了他的模板UTMB。然而當2015年，鏑木毅做出更改UTMF比賽時間的決定后，這場比賽就如同觸犯了什麼命運之輪一樣開始厄運連連，2016年9月，富士山下暴雨如注，原本就已泥濘的賽道寸步難行，就在比賽剛剛進行了不到50公里的時候，賽事宣布比賽終止。

然後我們就看到了這張也許是今年世界越野跑圈最令人動容的一幕，做出停賽的舉動需要承受無法想像的壓力，可對於鏑木毅來說，沒有什麼比選手的安全更為重要的事情了。就在不久之前，我們又再次得知2017年UTMF將暫時取消舉辦的消息，比賽將會在2018年重回正軌，時間也將由秋季再次回到春季，春暖花開之時，我們希望能夠看到的是在終點線前迎接跑者歸來，滿臉燦爛笑容的那個鏑木毅，陰霾終將化為烏有！

UTWT

毫無疑問，這是當下世界範圍內運作最為成功的越野跑系列賽事，然而它發展的速度卻似乎有些讓人跟不上腳步。

記得兩年多以前，國內知名越野超馬跑者關雅荻曾經立下過完成UTWT大滿貫的夙願，時過境遷，關人實打實地幹完最初10餘場賽事中的8場，還沒有來得及為如何抽上終極之戰西部100而犯愁，打開最新的UTWT主頁，赫然發現2017年賽歷上的分站賽事整整多了一倍，想來心情一定是有些複雜的。

UTWT的繁榮固然表明了越野跑運動的蓬勃發展和欣欣向榮，但急於擴張的同時這些賽事能否繼續保留原有的品質和特色，同時又能兼顧越野跑和諧自然的本色，這一切終究還有待時間的考驗。

Veteran

同大部分的競技運動不同，年齡似乎永遠不是越野跑賽場上的問題，從UTMB、西部100這樣著名賽事的平均參賽年齡上我們就能夠得知，年青人也許才是超馬賽場上的異類。

42年前，Gordy Ainsleigh因為馬匹受傷無法參賽而嘗試用徒步奔跑的方式去完成Tevis Cup 100英里賽馬的線路，最終他用23小時42分的成績完成了比賽，證明了用雙腳也能在一天內完賽的事實。正是這次勇敢的嘗試演變為了世界上最早的越野跑比賽西部100英里挑戰賽，而Gordy Ainsleigh是真正意義上的第一位WSER。2016年，我們再一次在西部100英里的賽場上見到這位真正的「老將」，雖然已經69歲高齡，但依舊精神奕奕。

遺憾的是，雖然來到了SQUAW VALLEY，但Ainsleigh因為身體不適而放棄了比賽，然而我們還是在賽場上看到了70歲的Gunhid Swanson，72歲的Wally Hesseltine奮力奔跑的樣子，一如他們年輕時候的樣子。

Weather

2016年的國際越野跑賽場，陰晴不定的天氣似乎成為了主角。年初的第一場重大賽事vibram香港100就在罕見的極寒中開場，50多年未見的低溫，霜凍導致比賽提前終結，數十名選手被困大帽山，港府幾乎傾盡全城之力進行營救，所幸沒有造成重大傷亡。相比港百，下半年的UTMF似乎就沒有那麼幸運了，颱風季帶來的豪雨令賽事幾乎無法正常進行，比賽僅僅進行了44公里便宣布結束。

接二連三的惡劣天氣影響著選手們的發揮同時也考驗著賽事組委會的應急預案和急救能力，自然的不確定因素是所有戶外極限運動所不可避免的現實，而作為選手與賽事方如何做好充足的準備去應對那些可能發生，也許是未來我們需要共同面對和努力的東西。

Xavier Thevenard

2010年CCC組冠軍，2014年TDS組冠軍，2013、2015年UTMB組冠軍，2016年OCC組冠軍，曾經被譽為K天王接班人的法國小鮮肉Xavier Thevenard完成了UTMB的個人大滿貫，成為名符其實的UTMB之王。

除了問鼎OCC，Xavier今年在其他賽場上的表現差強人意，7月份在Hardrock 100上不敵Kilian Jornet和Jason Schlarb，勉強跑進24小時；原本視為年度重頭戲的UTMF卻又因為天氣因素戛然而止，這也許與Xavier上半年的腳踝手術不無關係，相信調整好狀態之後的UTMB之王在明年一定會在這個熟悉的舞台上再次王者歸來。

Yu Lei

今年年初，位於阿爾卑斯山義大利地區的奧斯塔山谷地區因為TDG巨人之旅賽事的利益紛爭愈演愈烈，這也催生出了一場全新的賽事：4KVDA。比賽線路基本為反向的巨人之旅，350公里，海拔爬升25000米。如此一來，從8月的最後一周直至9月中旬，在阿爾卑斯山下將連續進行UTMB，4KVDA和巨人之旅三項超級山地越野跑賽事，總距離850公里，海拔爬升近60000米。

那麼有沒有可能連續完成這三場異常艱苦的比賽呢，中國著名越野跑者於雷給出了肯定的答案，在帶病完成UTMB后，於雷越戰越勇，先是在5天后的4KVDA中以109小時、總排名18完賽，隨後的第三天又馬不停蹄地踏上了TDG巨人之旅的賽場，並最終以總排名第19的歷史國人最佳成績，完成了這場不可思議的阿爾卑斯背靠背靠背超馬越野之旅！

Zach Miller

很多時候我們都在談論美國與歐洲越野跑運動的發展差異，美國選手逢歐不勝似乎已經成為一個怪圈，直到去年Zach Miller的橫空出世，首次參加UTMB CCC組的比賽便摘得桂冠。今年8月，Zach再次滿懷信心地來到霞慕尼，並寄望在自己的首場百英里比賽中拔得頭籌。

然而事與願違，經驗不足讓Zach在領先的大好局勢下痛失好局，最終僅僅排名第七，但其在比賽中一騎絕塵，毫無保留的比賽風格給所有人留下了極為深刻的印象。

當然歐洲賽場的失利並沒有影響到Zach回到美國后的發揮，在年底前的最後一場重要賽事舊金山TNF 50英里上，Zach成功衛冕。毫無疑問，Zach Miller以及其Nike Trail Running Team的另兩名隊友已經開始在世界越野跑的舞台上嶄露頭角，並成為所有冠軍的有力撼動者。在即將開始的2017年vibram香港100上，Zach的隊友David Laney、Tim Tollefson都將參加比賽，而Zach也將做為補給團隊參與其中，2017年也許這股來自美國的越野旋風還將來的更加猛烈吧！(愛燃燒)