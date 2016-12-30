威少連吃2T被驅逐 21分5板0助攻打得真憋屈！北京新浪網 (2016-12-30 10:51)
俄克拉荷馬城雷霆客場挑戰孟菲斯灰熊，拉塞爾-威斯布魯克整場受制於對方防守，打得無比難受，結果因為情緒激動，在第三節連吃兩個技術犯規，被直接驅逐出場。
今天威少開場就打得極其不順，第一節就出現多達6次失誤，一次進攻中與對方有身體接觸裁判沒吹，就曾大發雷霆，幸虧比利-多諾萬出於保護球員考慮替他出頭，替他領走了技術犯規。
比賽打到第三節6分41秒，雷霆前鋒安德烈-羅伯森在防守中被吹犯規，威少再次向裁判表達不滿，這一次裁判選擇零容忍，直接給了他一個T，結果威少暴怒之下出口不遜，再次被吹，連續兩個技術犯規的作用下，直接被逐出場。
離場之前，威少19投6中得到21分5個籃板，出現6次失誤，助攻數依然為0，雷霆也以45-61落後對手多達16分。
（熊貓）
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