「為鐵人三項做淮備」，光聽就很累，別孤單一人訓練。跟著鐵三大神學，5位IRONMAN職業組冠軍（Daniela Ryf、Sebastian Kienle、Meredith Kessler、Jesse Thomas、Angela Naeth）可有滿滿的錦囊妙計來對付鐵人三項。

何時該上廁所、補充水分，還有自我打理，才能在最快時間內解決，讓專業的來說說他們一次次嘗試的結論。

Daniela Ryf，2015、2016兩屆IRONMAN KONA世錦賽冠軍

保持涼感體溫，尤其是很熱的比賽，不要讓自己身體過熱是非常重要的。

緩住心跳速率，跑長程時，這是很重要的事情。

Sebastian Kienle，2014年IRONMAN KONA世錦賽冠軍

游泳時不要喝到水。鹹水會毀了你之後的賽事。

在補給站時放慢速度，補充水分、礦物質與碳水化合物。

Meredith Kessler，10餘次IRONMAN冠軍，20餘次IRONMAN 70.3冠軍

我會在手上寫自己的初衷，生命中重要的事物。賽事艱苦時就看看那些字句。

我會冷凍RedBull對水一瓶，最後15英里的時候喝起來會特別棒。

比賽一定要戴新的Roka護目鏡跟Saucony襪子，清晰、好用、乾淨！

Jesse Thomas，6次野花（Wildflower）鐵人三項賽冠軍，蘭薩羅特IRONMAN冠軍

手背的毛刮乾淨！我有記錄過刮腳毛的好處，結論是就算刮手毛也可以節省自行車功耗。

自行車上帶結冰水，比賽很熱，設置轉移區就足以融化冰塊了。

Angela Naeth，IRONMAN北美錦標賽冠軍

自行車跟馬拉松的時候，每一個補給站都補充水分以降溫冷靜一下。

把咖啡因留到自行車跟馬拉松的時候再補充。我背著的兩個瓶子滿滿的都是Red Bull。

自行車階段至少排兩次尿！在海線上坡或下坡時，這就是關鍵。