黃奇帆辭去重慶市長職務 張國清代理中央社 (2016-12-30 10:28)
（中央社台北30日電）中國大陸重慶市第4屆人民代表大會常務委員會今天舉行第32次會議，會中經表決，決定接受黃奇帆辭去重慶市人民政府市長職務的請求。
綜合大陸華龍網、一財網等媒體報導， 重慶人大常委會經表決，決定任命張國清為重慶市人民政府副市長、代理市長，屈謙為重慶市人民政府副市長。
黃奇帆，浙江人，1952年生，工商管理碩士。他歷任上海市浦東新區管委會副主任、中共上海市委副秘書長與上海市政府副秘書長、重慶市政府副市長、市長、中共重慶市委副書記等職務。
張國清，1964年出生，河南人，清華大學經濟管理學院經濟學博士。他曾任由中國兵器工業集團所管理的北方工業公司（中共）黨委書記與副總裁、兵工集團總經理等職，2013年出任中共重慶市委副書記。1051230
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
13吋 電腦包．Mr.JR 電腦包．Comet 電腦包．電腦包 15.6吋．12吋 電腦包．note 電腦包．Flash 電腦包．Flyer 電腦包．Rhino 電腦包．14吋 電腦包．MOSHI 電腦包．10.1 電腦包．GUCCI 電腦包．mit 電腦包．ipad 電腦包．NERO 電腦包．DQ 電腦包．LV 電腦包．15吋 電腦包．10吋 電腦包．FHD 電腦包．10 電腦包．KATA 電腦包．BOSS 電腦包．LG 電腦包．Hello Kitty 電腦包．HERSCHEL 電腦包 13吋．KINAZ 電腦包．電腦包．拉桿 電腦包
- CASIO EDIFICE 全新藍牙爭霸戰智慧再進化運動錶款-銀-EQB-6
- 【SEIKO 精工】Presage 經典羅馬開芯機械女用腕錶(黑/34mm/
- Salomon 所羅門 GoreTex防水 登山鞋 健行 EVASION 棕
- Berndes Bonanza 湯鍋 不沾鍋 木柄 含蓋 20cm
- Panasonic 國際牌545公升變頻雙門冰箱NR-B555HV-N
- 【甜蜜約定2sweet-PE-6238】純金金飾情人女墜-約重0.45錢(
- Plantwear 手工木製手錶 Raw 銀石-黑檀木/42mm
- 義大利DIANA成人時尚連身泳裝-R110003送美國Barracuda泳鏡
- Plantwear 手工木製手錶 Glamour 象牙白-楓木/35mm
- MAGY 流行甜美風 抓皺造型蝴蝶結燙鑽中筒靴-黑色
氣象局：未來十天全國大部氣溫偏高 華北局部重度霾【北京新浪網】
軍方人士：王建平早晚要出事 已經期待已久【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
日本茨城縣北部發生里氏6.3級地震 各地核電站未發生異常【北京新浪網】
國際金價跌15.7%本地金飾價僅降9.2%【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》