（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國網壇天后小威廉絲今天宣布與社群媒體公司Reddit共同創辦人瓦尼安訂婚，她在個人Reddit帳號上留下一首詩，分享被求婚心情，還PO出兩人可愛Q版漫畫。



法新社報導，35歲的小威廉絲（Serena Williams）和33歲的瓦尼安（Alexis Ohanian）沒有在Reddit標籤「我說願意」的貼文中透露婚期。



小威在個人Reddit經認證帳號上寫道：「我回家有點晚，有人給了我一個包裹，還有一輛馬車等著。目的地：羅馬。護送我到我專屬的『白馬王子』，回到我們初次碰撞出愛的火花的地方。」



她還寫說：「他單膝跪下，說了4個字，而我說我願意。」同時附上一張男生單膝跪地獻上大鑽石給女生的Q版漫畫。



一則來自男方經認證帳號的回文寫說：「而妳讓我成了地球上最幸福的男人。」



小威在臉書分享上述Reddit詩文的連結，網友紛紛在底下留言齊聲恭喜，包括「恭喜妳和亞歷克斯！妳將是令人驚艷的新娘！」，還有人說「等不及看妳選的婚紗」。



世界女子職業網球協會（WTA）官方推特也PO出小威和瓦尼安的合照，留言恭喜小倆口。（譯者：中央社盧映孜）1051230