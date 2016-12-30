轎車自撞護欄衝落邊坡 駕駛右小腿斷肢送醫不治NOWnews今日新聞 (2016-12-30 10:15)
昨(29)日晚間6時許，國道三號二高南下281.5公里、嘉義縣梅山段發生一起死亡車禍，52歲陳姓駕駛自撞護欄衝落邊坡，駕駛彈出車外，右小腿則斷肢卡在儀表板下方，送往醫院搶救仍傷重不治。
警消調查，陳姓駕駛駕駛一部銀色轎車，行經國道三號南下281.5公里嘉義縣路段，自撞路邊護欄衝落邊坡，撞擊力道之大，陳男當場彈出車外10公尺遠，倒臥血泊中，警消到場時，陳男已無呼吸心跳。
嘉義縣消防局第三大隊分隊據報馳援，發現陳男右小腿不知去向，由於當時天色昏暗、光源不足，警消花了10分鐘摸黑搜尋，最後在駕駛座儀表板找到斷肢，立即用塑膠袋包覆斷肢，將傷者送往嘉義基督教醫院急救，陳男到院時昏迷指數3，搶救50分鐘後仍傷重不治。詳細事故原因仍在調查中，警方也將抽血換算酒測值，釐清死者有無酒駕。
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