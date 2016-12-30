新北庇護春節伴手禮 名店“福來許”也相挺大成報 (2016-12-30 09:51)
新北市勞工局指出，春節將屆，伴手禮該選哪些？勞工局特別結合24家庇護工場，在年節期間推出新年限定的特惠精緻美食、農產品及手工藝品，像是集賢庇護工場特別推出獨家「五福臨門」、「秋芝幸福」等低糖低油無防腐劑的禮盒；慈泰庇護工場則以今年熱賣的「新北庇護禮Ⅲ-美好夢想」，以及大稻埕知名私廚「福來許」聯名的禮盒做為年節主打商品，口感獨特的手工餅乾及鳳梨酥，兼顧健康與美味，搭配講究質感的外包裝設計，無論在味覺或視覺上都將讓您驚艷。
勞工局說，愛盲土城工坊更是一口氣推出三款春節限定全新複方手工皂禮盒，融入文創風，不但實用還很好用，連禮盒都很精緻高雅，另外高品質的「新北庇護禮Ⅱ-愛盲森林寶石皂」更是送禮自用兩相宜。大安庇護農場也推出各款年節應景盆栽，用象徵喜氣及福氣的盆栽來佈置家裡，讓您擁有一整年的好運，庇護工場的產品「除了好吃的、也有好用的」，絕對是您喜迎鳳年走春送禮的首選。
勞工局長謝政達表示，過年送禮，選擇具有高品質又品味獨特的禮物，「新北庇護工場禮盒絕對是首選！」在即將到來的春節，除了希望各機關、學校踴躍採購給予支持外，更期待企業團體及社會大眾能踴躍結合公益、幫助社會多加採購各家庇護工場的高品質春節伴手禮，讓收到禮品的家人朋友同事，同時也收到您滿滿的愛心與祝福。
新北市庇護工場年節禮盒，已在Yahoo、PChome及樂天市場3大「新北市庇護工場網路商城」上架，歡迎直接上網訂購，以實際行動支持身障者就業，訂購滿額享有免運優惠。
圖文說明﹔新北庇護春節伴手禮 名店“福來許”也相挺提供市民多款選擇，其中是慈泰-福來許聯名心福禮盒。（記者高金次攝）
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