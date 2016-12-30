砂石車深夜墜濁水溪駕駛亡中央社 (2016-12-30 10:30)
黃姓男子29日深夜駕駛砂石車行駛南投縣水里鄉濁水溪床砂石車便道，不慎衝落溪內車體翻覆死亡。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 105年12月30日
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