（中央社記者劉世怡台北30日電）前國安會秘書長金溥聰不滿作家馮光遠指他與前總統馬英九有「特殊性關係」提告。去年2月馮獲判無罪後，又譏金是「男妓」挨告，台灣高等法院今天撤銷一審無罪判決，改依公然侮辱判馮新台幣5000元罰金確定。1051230