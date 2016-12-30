馮光遠譏金溥聰男妓案 改判罰5千確定中央社 (2016-12-30 10:10)
（中央社記者劉世怡台北30日電）前國安會秘書長金溥聰不滿作家馮光遠指他與前總統馬英九有「特殊性關係」提告。去年2月馮獲判無罪後，又譏金是「男妓」挨告，台灣高等法院今天撤銷一審無罪判決，改依公然侮辱判馮新台幣5000元罰金確定。1051230
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