南投信義鄉傳出登山意外，一名山友摔落山谷身亡 ，空勤總隊出動黑鷹直昇機吊掛遺體。



空勤總隊黑鷹直昇機今天上午七點四十八分起飛，在八點四十五分成功吊掛罹難者遺體，及報案人張姓民眾，送抵竹山消防訓練中心。



一支十四人登山隊，二十八號下午行經信義鄉「可樂可樂安山」前鞍部時，一名六十二歲莊姓隊員摔落山谷，二十九號上午，不幸死亡，南投縣消防局申請直升機救援，不過，因為雲層太厚，直升機無法下降吊掛，盤旋四十分鐘後返航。



這支登山隊二十三號從花蓮瑞穗入山，走南三段，其中十二人繼續行程，留下報案人張先生在現場看顧等候救援。上午天候狀況轉好，黑鷹直昇機再次出動，順利完成救援任務。（圖：資料照片）



