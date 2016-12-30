MLB／看好火球左投潛力 教士隊簽下古巴小將NOWnews今日新聞 (2016-12-30 09:26)
教士隊在禮拜四時宣布，同意和古巴左投Ramon Perez簽下一份合約，希望年僅17歲的他能成長為一名對球隊有所助益的好投手。
年輕的Perez曾經在2015年的U15盃賽中，為古巴隊打下了金牌，是被看好潛力相當不錯的新生代好手。
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