教士隊在禮拜四時宣布，同意和古巴左投Ramon Perez簽下一份合約，希望年僅17歲的他能成長為一名對球隊有所助益的好投手。

年輕的Perez曾經在2015年的U15盃賽中，為古巴隊打下了金牌，是被看好潛力相當不錯的新生代好手。