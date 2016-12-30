南迴公路車禍 貨車駕駛墜落18公尺山谷身亡NOWnews今日新聞 (2016-12-30 09:33)
今(30)日清晨6時許，33歲鍾姓男子駕駛聯結貨車行經台9線森永段，疑因過彎未減速，失控衝落18公尺深山谷，警消據報到場救援，用繩索及吊籃將駕駛吊上路面，但鍾男已無呼吸心跳，當場死亡，詳細事故原因仍在調查中。
據《自由時報》報導，台東縣消防局今天清晨6時12分獲報，指稱有一輛聯結貨車翻覆山谷，隨即出動大武及達仁分隊前往台東南迴台9線森永段446公里處救援，救護人員攀繩垂降18公尺深山谷搜索傷患，約莫25分鐘後，在半山腰發現一名男子已無生命跡象，用繩索及吊籃將男子吊上路面。清查後確定，死者為聯結車駕駛，現年33歲，家住高雄。
警方調查，貨車駕駛當時由南往北，疑似過彎未減速，才會失控衝破南下車道路邊護欄，連人帶車墜落山谷，詳細車禍原因將交由大武分局偵查隊進一步調查釐清。
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