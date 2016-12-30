（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）黃姓男子昨天深夜駕駛砂石車行駛南投縣水里鄉濁水溪床砂石車便道，不慎衝落溪內死亡。黃男疑似為多跑幾趟車，提早進場排隊。



一名53歲黃姓司機昨天深夜11時多駕駛砂石車，行駛水里鄉玉峰砂石車便道，不慎衝落路旁濁水溪，砂石車翻覆，黃姓司機遭壓入溪流，後方其他尾隨砂石車駕駛見狀趕緊報案。



南投縣政府消防局水里消防分隊、南投縣警察局集集分局獲報，出動大批人車冒著寒夜搶救，由於砂石車翻覆卡在溪床，救援有難度，再調派大型吊車拉起砂石車，警消漏夜搶救至今天凌晨2時，但救出黃男時發現疑因溺水已死亡。



警方初步表示，砂石車多為白天行駛砂石車便道，黃姓駕駛深夜空車進入，疑為搶清晨6時第一班發車而提早進去排隊，以便多載運幾趟賺錢，卻不慎衝落濁水溪，後方同行砂石車駕駛見狀報案，至於事故原因為疲勞駕駛或視線不良則有待深入調查。1051230