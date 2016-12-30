2017元旦 台南路邊停車不收費中央社 (2016-12-30 09:27)
(中央社記者張榮祥台南30日電）迎接西元2017年，台南市政府今天宣布明年元旦當天，台南市路邊停車不收費，方便民眾返鄉。
不過，民眾仍可持停車單向全國的7-ELEVEN統一超商、全家、萊爾富、OK或美廉社等超商門市繳費。
如果停車單遺失想補單，也可到7-ELEVEN「ibon便利生活站」、全家「 FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後，再持單到門市櫃檯繳費。
停管處長黃俊傑表示，台南市元旦路邊停車不收費，但委託民營的公園南路停車場、西門育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場屬出入口管制路外停車場，仍採24小時收費營運。
台南市政府交通局長張政源呼籲，元旦當天台南市路邊停車不收費，民眾仍應依序停車，共同維持停車秩序及交通順暢。1051230
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALESSI 義大利麵．墨魚義大利麵．義大利麵．S B 義大利麵醬．綜合 義大利麵．味好美義大利麵．海鮮 義大利麵．特福 義大利麵．有機義大利麵醬．桂冠 義大利麵．味好美 義大利麵．正逢義大利麵醬．Cesar 義大利麵．咖哩 義大利麵．CUISIPRO 義大利麵．正逢義大利麵．普格 義大利麵醬．classico 義大利麵．OXO 義大利麵．NERO 義大利麵．義大利麵 500g．Prego 義大利麵醬．costco 義大利麵．ARMADA 義大利麵．義大利麵醬．金品 義大利麵．雞肉 義大利麵．DE CECCO 義大利麵．西莎 義大利麵．Classico 義大利麵醬
北檢辦葡萄王涉改標案 傳訊員工（1）【中央社】
台中一16歲少年打死妹妹【中廣新聞網】
酒後脫序 醉翁拿200元路邊幫友口交被逮【NOWnews今日新聞】
快訊【NOWnews今日新聞】
三分局偵破套頭女屍案 南市副議長郭信良頒慰問金鼓勵【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》