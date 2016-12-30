(中央社記者張榮祥台南30日電）迎接西元2017年，台南市政府今天宣布明年元旦當天，台南市路邊停車不收費，方便民眾返鄉。



不過，民眾仍可持停車單向全國的7-ELEVEN統一超商、全家、萊爾富、OK或美廉社等超商門市繳費。



如果停車單遺失想補單，也可到7-ELEVEN「ibon便利生活站」、全家「 FamiPort」、萊爾富「Life-ET」、OK超商「OK˙go」查詢補單後，再持單到門市櫃檯繳費。



停管處長黃俊傑表示，台南市元旦路邊停車不收費，但委託民營的公園南路停車場、西門育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山停車場、東光路地下停車場、文化中心廣場停車場、文化中心森活機車停車場屬出入口管制路外停車場，仍採24小時收費營運。



台南市政府交通局長張政源呼籲，元旦當天台南市路邊停車不收費，民眾仍應依序停車，共同維持停車秩序及交通順暢。1051230