MLB／老虎簽下浪人右投穆希卡 補強牛棚戰力NOWnews今日新聞 (2016-12-30 09:08)
在上一個賽季錯過季後賽後，面臨同區印地安人崛起壓力的美聯中區強權底特律老虎，今天宣布和右投Edward Mujica(愛德華·穆希卡)簽下一份小聯盟約，並邀請他前來大聯盟訓練營。
Mujica在2006加入印地安人，開啟了大聯盟生涯，目前已在大聯盟出賽494場、主投546又2/3局，防禦率3.85，是一名合格的後援投手。
但他在14年後於大聯盟的投球成績並不理想，防禦率都徘徊在4左右，是老虎隊需要注意的地方。
Mujica並不是一名高三振型的投手，但他用他的低保送率和來彌補了這一個弱點，在後援的表現可說中規中矩，預期能為老虎緩解不小牛棚的壓力。
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