回望12份經典記憶 祝福國安生日快樂

24年，國安經歷了成長曆程中的第二個本命年。「生日」之際，回首二十四個春秋，有太多讓球迷記憶猶新的場景和畫面。片段閃回，在這個特別的年份，讓我們期待國安新的開始。

奪冠

2009年10月31日，國安在主場4比0擊敗杭州綠城，歷經16年，奪得首個頂級聯賽冠軍。在國安奪冠戰中，國安球迷在工體看台上打出了「感謝傳言，國安從此同仇敵愾；歡迎阻擊，冠軍方顯千錘百鍊」的橫幅，給了當時的「內定論」者一記響亮的耳光。這樣的高光時刻，是所有國安球迷心中最激情的記憶。

工體不敗

提到國安，大多數球迷首先想到的便是「工體不敗」。職業聯賽初期，國安隊在自己的主場先後擊敗AC米蘭、桑普多利亞等外國豪門，成為北京球迷對當時火爆球市的難忘回憶。

1994年，中國隊與北京國安分別擊敗了當紅的桑普多利亞和大名鼎鼎的AC米蘭。1995年，阿森納、弗拉門戈、佩納羅爾、哥倫比亞等強隊均敗在了國安隊腳下，而在這一年，再度訪華意欲報仇的桑普多利亞隊又在工體以1比3慘敗給中國隊。

罷賽

2004年10月2日，國安客場與瀋陽金德隊的比賽在瀋陽五里河體育場進行。由於不滿主裁判周偉新明顯的錯判與漏判，國安最終選擇罷賽，並掀起了震驚中國足壇的G7革命。

2012年，周偉新在足球反賭掃黑中落馬，並在電視上公開承認在國安與金德的比賽中，收了主隊20萬元。楊祖武後來說：「正義有時候也許會遲到，但永遠不會缺席。」回首24年中國足球職業化進程，國安也許不是成績最為顯赫的，但氣節和格局無疑讓球迷深愛。

十八棵青松

1998年，由於人員流失，國安曾經有過「十八棵青松」踢甲A的經歷。為了解決後備力量不足的問題，國安整體收購了北京威克瑞隊。徐雲龍、邵佳一、楊璞等人，都在1999年從原威克瑞上調國安一隊，這批隊員也逐漸成為國安的支柱，並成為國安隊的傳奇球星。

阻擊遼小虎

1999賽季最後一輪，國安在工體奮力阻擊遼寧隊，讓中國的「凱澤斯勞滕神話」徹底破產，成為一場經典戰役。在曲聖卿先進一球的情況下，國安憑藉高雷雷一記漂亮的遠射扳平比分。國安的這份精氣神也讓全國球迷都印象深刻，無疑成就了國安精神中特別亮眼的一筆。

三奪足協杯

歷史上，國安曾經三次奪得足協杯冠軍。1996年，國安4比1大勝山東濟南泰山隊；1997年，國安2比1逆轉上海申花隊；2003年，國安3比0橫掃大連實德隊。在沒有獲得過聯賽冠軍前，足協杯戰場是國安重要的戰線，也因為好的成績和表現，引來大批球迷支持。

9比1

1997年7月20日，國安在主場迎來老對手上海申花隊。這是國安著名的「三桿洋槍」岡波斯、安德雷斯、卡西亞諾的首次合璧，而卡西亞諾則是剛剛到隊，這是他的第一場比賽。比賽中，「三桿洋槍」大發神威，岡波斯梅開二度，安德雷斯和卡西亞諾都上演了「帽子戲法」，曹限東也打入一球，國安以驚人的9比1橫掃上海申花。

9比1成為中國足球歷史上一次重要的戰役，也是國安成績冊上特別高光的一場比賽。國安和申花也因此成為對方永遠的死敵。

三桿洋槍

1997年，由岡波斯、安德雷斯、卡西亞諾組成的「三桿洋槍」威震中國足壇，讓各支球隊嘗盡苦頭，11號岡波斯更是第一位參加世界杯的中國聯賽球員。後來，卡西亞諾還曾經多次作為「救火」外援效力國安。

川崎雪夜

2010年3月9日，亞冠小組賽第二輪，國安客場挑戰日本川崎前鋒隊。比賽當晚天降大雪，喬爾為國安先拔頭籌，但沒過多久就被主隊扳平。下半場，王長慶先是接奧托傳球幫助國安再次超出，終場前5分鐘又在禁區前送出一記世界波吊射，鎖定勝局！這場雪戰堪稱國安征戰亞冠最經典戰役。

金志揚

1995年，在金志揚的帶領下，國安把「小快靈」發揮得淋漓盡致，打出了不少漂亮戰役。不過，上海申花隊在1995年也狀態火熱，而且擁有更好的運氣，成為最終的冠軍。「國安年，申花運」，是當時公認的。

從那一年起，有更多人愛上了國安的風格，國安球迷的情結也傳遞超過了二十年。

李章洙

李章洙是截至目前在國安執教時間最長的外教，而且，正是李章洙為國安打下了奪冠的基礎。2009年國安主場關鍵戰不敵長春后，俱樂部連夜通知李章洙下課，國安球迷應該都還記得當時「老李深夜工體買醉」的新聞。

2009賽季的冠軍，軍功章上也應該有李章洙的名字。

洪元碩

洪元碩無疑是國安2009年奪冠的另一功臣，在李章洙下課後，洪元碩臨時接手率領球隊進行最後7輪5客2主的比賽。最終，國安隊頂住壓力，成功奪冠。2015年8月1日，洪元碩因病去世，享年67歲。

北京晨報記者 宋翃