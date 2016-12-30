曼聯球迷一定還記得昔日的隊內活寶安德森。在離開曼聯后，安德森重返巴西，加盟了巴西國際隊。不過令人遺憾的是，兩周前，巴西國際降級。不少球員已經開始為未來做打算了，但安德森本人則決定留下，他拒絕了來自中超和英超等聯賽報價，決心留隊幫助巴西國際重返巴甲。

安德森在2007年高價加盟曼聯，頂著小羅接班人的名號，他的發展卻不如預期。傷病等種種問題，讓安德森被貼上了「水貨」和「廢人」的標籤。弗格森曾經對安德森非常耐心，也對他期待甚高。但是弗格森退休后，安德森的日子就不好過了。去年的2月份，安德森從曼聯轉會加盟了巴西國際。不過孰能料到，本賽季巴西國際在隊史107年的歷史上首次遭遇降級。

來自《太陽報》的消息稱，安德森目前依然很有市場。包括葡萄牙的布拉加。英超的米德爾斯堡以及一些中超球隊都對安德森有意。其中，中超球隊甚至願意開出625萬鎊的年薪來說服安德森加盟，這是他現在年薪的4倍還多。不過安德森本人拒絕了。他希望留隊幫助巴西國際殺回巴甲聯賽。

此前球隊降級后，安德森曾經說：「所有的球員都有罪，我們深知這一點。現在我們必須考慮下一年了，要讓球隊擺脫巴乙。」作為隊內最高薪的球員，安德森覺得自己不該在球隊困難時離開，這也算是有情有義了。

(馬爾科)