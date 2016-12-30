先來給大家報個喜訊，擦地哥孟飛想要參加CBA全明星賽的夢想已經實現了，相信很多人都已經看了之前我寫的那篇《一封寫給中國籃協領導的信——生活中最平凡的偉大》，裏面講述了深圳隊主場負責比賽中擦拭場地的清潔員孟飛想要參加全明星的故事。

這篇文章發出之後，得到了廣大媒體朋友們的普遍關注，也在社會上引起了很大的反響。在經過了考慮之後，中國籃協已經同意了孟飛去全明星賽擔任地板清潔工作的請求，不過要求費用由深圳俱樂部自行承擔。

在這裏，我要感謝籃協的領導，出於聯賽的發展角度考慮，破例同意了孟飛參加全明星的要求，幫他實現了這個夢想。不過對於費用由深圳俱樂部來承擔這一點，我還有一個小小的請求，希望能讓我來承擔這個費用。

為什麼說這個費用不應該讓深圳俱樂部來承擔呢？

擦地哥想要參加全明星這件事確實是我先報導，也是我向籃協推薦，希望能讓他破例參加全明星賽，在當時我寫的那篇文章里就已經明確說了，如果籃協在這方面沒有預算，擦地哥來北京的費用由我來承擔。

我看到很多輿論在說籃協為什麼一點都不講情面，擦地哥往返北京的費用算上酒店和機票也就是幾千塊錢，怎麼就不能籃協來承擔呢？

其實對於這一點我是理解的，因為在籃協，一切都要按規矩辦事，走規定的的流程。

比如籃協要批准擦地哥參加全明星，必須要深圳俱樂部以俱樂部的名義提出申請，然後籃協內部討論通過，發出正式的批函，這樣才能讓擦地哥名正言順的參加全明星。說白了，從籃協的規程上來講，你一個記者喊得再凶，然而並沒有什麼卵用，一切事情還是要走流程。

其實這樣的事情在籃協也不是第一次發生了，大家應該都還記得宮魯鳴執教中國男籃的工資問題。宮指導帶著最低谷的中國男籃在亞錦賽上重奪冠軍，站上亞洲之巔，但由於他是籃協體制內的人員，除了規定的幾千塊錢工資之外，不能拿任何多餘的錢。中國男籃教練員崗位的工資不是沒有預算，但不能給宮魯鳴，因為不符合規程。中國男籃的獎金再多，也跟宮魯鳴沒關係，因為這也不符合規程。

擦地哥的事情也是一樣，幾千塊錢雖然看上去不多，但這個錢如果從籃協這來承擔，從規程上講可能名不正、言不順，所以籃協才發了函，讓深圳俱樂部來承擔。

有人說了，那特殊情況走特批行不行？在籃協具體該怎麼走特批我不懂，但我覺得一定會很麻煩。你們想想，宮魯鳴指導為中國男籃立下了汗馬功勞，說拯救了整個中國籃球都不算過分，他的事兒最後都沒特批，一個擦地哥的事籃協就能在這麼短時間內特批嗎？我認為也不太可能。

如果不能特批，還有沒有什麼其他解決的辦法？比如籃協是否可以找承辦賽事的公司來承擔這筆費用，或是找讚助商來承擔這筆費用？當然，這也只是我想，也許現實處理籃協仍然會很麻煩很麻煩。

但我覺得，孟飛去全明星圓夢這事還是我先推薦的，說白了，事兒是我惹得，本來跟深圳俱樂部沒什麼關係，他們按照籃協規定的流程發了函，幫孟飛實現了去全明星的夢想，我已經很感激了，如果再讓深圳俱樂部出這個費用，我內心說不過去，畢竟這個要求是我提出來的。

而且我在發出那篇文章的時候已經說了，如果籃協沒有這個預算，那我就來出這個錢，我不能說話不算數。

如果我不說，你們可能不知道孟飛的生活狀態到底是什麼樣。央視的記者沈煜去深圳採訪孟飛的時候看到過他的生活狀態，他和一個朋友一同租住在一個只有幾平米的上下鋪小宿舍里，每月的租金只有400元。

他在深圳主場做義工，每場比賽能夠掙到150元，一個賽季下來就算有25個主場比賽，加在一起也就3750元。

孟飛說過，即便是自費去北京參加全明星他也願意，可大家有沒有想過，去北京參加一次全明星的錢對於我們很多人來說就是一次簡單的旅遊，但對於孟飛來說，這可能要花去他一年當義工的工資。

所以我覺得，我來給孟飛出個錢不冤。我這沒有那麼多流程，我掙的工資我想怎麼花就怎麼花，不用發函也不用簽字。讓孟飛參加全明星這件事，我覺得不僅僅是幫一個外援普通打工者圓夢這麼簡單。

為什麼這麼說？因為孟飛是全CBA最優秀的場邊FOP區域清潔員，有他加入全明星賽，我們的全明星賽一定能夠變得更專業更精彩。

全明星賽代表著一個聯賽的最高水平，全明星賽的水平高，象徵著整個聯賽的水平高。作為一名採訪了10年CBA的記者，我也算是這個聯賽中的一員，我一直認為，這個聯賽越好，和聯賽相關的每一個人生活都會越來越好。

最後，我在這裏代表孟飛感謝籃協的批准，也希望深圳俱樂部能夠允許我實現自己的諾言，自己承擔孟飛來北京參加全明星的費用。我相信孟飛此刻一定非常激動，期待著全明星賽的開始。

孟飛！加油！

（賈磊）