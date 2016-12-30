可怕!巴薩青訓橫掃歐洲 下一個梅西打爆皇馬|GIF北京新浪網 (2016-12-30 08:54)
又一年的Laliga希望之星錦標賽落下帷幕，巴薩U12在半決賽跟決賽相繼擊敗皇馬、馬競，贏得了最終的冠軍。別看巴薩的這幫孩子不滿12歲，但是他們踢球的風格已經有了一線隊的影子，傳球、射門都具有伊涅斯塔、梅西等人的風采。
半決賽，巴薩U12對陣皇馬U12，U12的世紀德比，不過巴薩方面笑到了最後。開場僅僅7秒，巴勃羅-派斯接到隊友的腳後跟妙傳，左腳勁射入網。下半場，他又憑藉個人表現，一路突襲，晃開防守球員破門得分，一招一式，頗有梅西的風範。最終巴薩U12以2-0的比分擊敗了皇馬U12晉級決賽。
決賽里，巴薩U12更是火力全開，6-1大勝馬競U12，進球也是相當精彩。比如巴薩的第三球，門將發起進攻，在右路傳遞至前場之後，全隊傳遞了將近7腳，最終把球吊進球門。整個進球過程，簡直就是巴薩一線隊進球的翻版！
最讓人覺得可怕的，即便只是一幫12歲的小孩子在踢球，但是現場幾乎都是座無虛席，西班牙足球之所以強，是有原因的……
（平次）
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