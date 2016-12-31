周五003 布賴頓VS加的夫城

比賽時間：2016-12-31 03:45

推薦：平 比分：1-1、1-0

布賴頓上輪主場3-0輕取女王公園，前鋒巴爾多克、格倫-穆雷和中場科諾卡爾特各進一球，球隊取得4連勝，而且已經連續17輪保持不敗（13勝4平），終於超過了紐卡斯爾聯，躍居積分榜首位，本場比賽，後衛波科尼奧利有傷待定，後衛羅塞尼奧和以色列中場卡亞爾長期缺陣。加的夫城上輪做客2-2戰平布倫特福德，球隊憑藉中場維丁漢姆和前鋒肯尼斯的進球兩度領先，但補時階段被對手絕殺扳平，目前球隊在積分榜上排名第19位，只高出降級區4分，目前球隊後防線傷病嚴重，後衛胡德森、理查茲、戴克蘭長期缺陣，后腰理查德森也有傷在身。兩隊過去10次交手7次戰平，本賽季首回合，加的夫城又在主場0-0逼平了對手，布賴頓狀態大紅，容易受注過熱，而客隊對戰頗有心得，冷門需要防範。

周五005 紐卡斯爾聯VS諾丁漢森林

比賽時間：2016-12-31 03:45

推薦：勝 比分：2-0、1-0

紐卡斯爾聯上輪主場爆冷0-1不敵謝周三，將榜首位置拱手讓出，球隊過去10輪輸掉了3場，領先第3名雷丁的優勢只剩下6分，繼續犯錯的空間不大，好在球隊陣容齊整，頭號射手德懷特-蓋爾目前還以17球領跑英冠射手榜。諾丁漢森林上輪做客1-2不敵哈德斯菲爾德，3連勝之後遭遇連續4輪不勝（1平3負），排名跌至第18位，比賽中，前鋒佩雷拉一度幫助球隊取得領先，但未能防住對手的反撲，後衛邁克爾-曼切尼不僅為對手送上烏龍大禮，終場前還兩黃變一紅被罰出場，本場將遭停賽，另一名主力後衛利查伊累積黃牌也要停賽，中場克里斯-科亨、蘭斯布里以及後衛佩吉斯也都有傷在身。紐卡斯爾是英冠賽場上的「豪華戰艦」，直接升級是唯一目標，沒理由錯過主場趁火打劫的機會。

周五011 赫爾城VS埃弗頓

比賽時間：2016-12-31 04:00

推薦：負 比分：1-2、2-2

英超第19輪最早開賽的一場比賽，赫爾城主場迎戰埃弗頓。赫爾城上輪主場0-3不敵曼城，18輪過後3勝3平12負，僅拿到12個積分，排名墊底，主場2勝2平5負，也只是靠韌性和頑強苦苦掙扎，前鋒基恩、埃爾南德斯和中場奧杜巴喬長期傷缺。埃弗頓上輪做客2-0戰勝了多名核心球員避戰的萊切斯特城，前鋒米拉拉斯和盧卡庫建功，球隊終結了連續6個客場不勝（1平5負）的窘境，暫時止住了下滑勢頭，目前排名第7，但已經落後第6的曼聯7分，門將斯特克倫堡和中場麥卡錫近期新傷，後衛奧維多、中場博拉西耶和前鋒科內也正在經歷不同程度的傷病。赫爾城的大面積傷病已經緩解不少，但健康陣容的硬實力也著實平庸，埃弗頓近期狀態上揚，客場只要不浪，客勝可做首選。

周五012 雷丁VS富勒姆

比賽時間：2016-12-31 04:00

推薦：平 比分：1-1、2-1

雷丁上輪主場3-1力克諾維奇，豪取近10輪的第8場勝利，其中主場輕取5連勝，繼續穩居積分榜第3位，比賽中，前鋒科莫甘特、麥克利里和替補哈里奧茨各進一球，主力後衛范德博格吃到一張黃牌，本場將累計黃牌停賽，前鋒奧比塔、丹尼斯和中場奎因有傷。富勒姆上輪做客2-0戰勝伊普斯維奇，前鋒克里斯-馬丁和中衛拉格納-西古德森各進一球，球隊在23輪過後積36分，暫時排名第8，落後升級區4分，本場比賽，主力中衛卡拉斯近期新傷，中場頓尼克利夫、喬薩貝德和前鋒伍德洛也都有傷在身。本賽季首回合交手，富勒姆主場5-0大勝雷丁，但雷丁目前狀態持續走高，而且主場至今8勝3平僅1負，即便無法復讎，主場不敗仍是大概率事件。