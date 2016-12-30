廣州日報訊 (記者 謝澤楷) 在同城死敵上海上港以6100萬歐元引進奧斯卡暫奪中超標王之後，上海綠地申花昨日宣布，曾效力曼聯、曼城和尤文圖斯的阿根廷前鋒特維斯正式加盟。據了解，特維斯與申花簽約兩年，申花付出的周薪是61.5萬英鎊，特維斯力壓梅西和C羅，成為世界足壇第一高薪球員。

特維斯被認為是阿根廷足球歷史上最好的前鋒之一，今年已經32歲，但申花還是願意為他付出1100萬歐元的轉會費和世界第一高的年薪。

在特維斯之前，申花已經引進毛劍卿和孫世林，加上隊中原有的秦升、李建濱和曹贇定，這5名國內球員在中超賽場上「驍勇善戰」，堪稱「中超匪幫」。上賽季，李建濱高居紅牌榜第1位，而秦升排名黃牌榜第1位。加上「野獸」特維斯，下賽季其他中超球隊在和申花比賽時，也許要多注意保護好自己了。