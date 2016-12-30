國際奧委會官網疑遭黑客侵 法拉赫奧運成績被刪北京新浪網 (2016-12-30 09:04)
日期:12月30日消息，據外媒報導，繼WADA官網遭遇黑客攻擊后，國際奧委會似乎成為新的目標。近日，包括奧運四金得主法拉赫在內的多名奧運獎牌得主在國際奧委會官網的成績名次被刪除。由於國際奧委會並沒有發佈法拉赫因為涉葯被剝奪成績的聲明，所以這又是一起黑客入侵行為。
里約奧運會結束后，俄羅斯黑客組織奇幻熊入侵WADA資料庫，曝光多位獲得用藥豁免權的運動員名單，其中包括網球名將小威廉姆斯、納達爾和長跑名將法拉赫。
雖然，本次國際奧委會網站被黑客入侵還未證實是否是「奇幻熊」所為，但可以肯定的是，法拉赫的里約奧運會成績被刪除了。
里約奧運會男子5000米金牌得主英國名將法拉赫成績突然消失，而獲得銀牌的美國人查理莫和銅牌得主埃塞爾比亞選手吉布韋特仍然在列。1000米比賽的銀牌和銅牌得主同樣在列，只是沒有法拉赫的身影。
此外，里約奧運會女子1500米銅牌得主辛普森、女子10000米銀牌得主切魯伊約特等選手的成績均被刪除。
隨後，國際奧委會對外宣稱這是技術問題造成的，並沒有進行官方剝奪。不過，外界猜測很有可能是黑客入侵。巧合的是，本月初IOC才任命彭內爾出任首席信息技術官，負責網路系統的安全。
（新體）
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