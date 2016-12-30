周四的《每日體育報》爆料，中超兩大勁旅廣州恆大跟北京國安有意巴薩球員阿爾達-圖蘭，願意開出轉會費4000萬歐元，年薪則開出了1500萬歐元。

圖蘭本人也知道中超有球隊對他感興趣，不過他本人依然想留在巴薩。

在接受NTV Spor採訪時，圖蘭回應了中超傳聞，「我從報紙上得到了那些中超對我的報價，這就是這些事情的發展，俱樂部可能在談判。」（相關：重磅！恆大國安4000萬爭巴薩大將 年薪1500萬歐）

「我在巴薩很開心，我跟巴薩的合同到2020年，屆時我將33歲。我在世界上最棒的球隊，我還能說什麼呢？我相信，我是巴薩陣中重要的一環，我儘力付出我的全部，我認為我的表現證明了這一點。」本賽季，圖蘭為巴薩出場19場，已經打進了11粒進球。

另外據《每日體育報》的消息，阿爾達-圖蘭告知他的隊友，他已經收到中超球隊報價的事情。

今年夏天，圖蘭曾受到來自中超球隊的報價，但是選擇了拒絕。

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