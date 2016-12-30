南投縣一對就讀國中的辜姓表兄弟，昨(29)日上午相約翹課，騎機車雙載發生車禍，行經埔里鎮水頭路時失控撞電箱及電線桿，雖然2人都有戴半罩式安全帽，但騎車的表弟頭部仍遭電箱削掉一塊，當場死亡，表哥送醫搶救後因顱內出血不治。據了解，肇事的機車是表哥繼父買給孩子的，警方喝斥繼父：「沒駕照還買車！」

警方調查，13歲表弟與14歲表哥就讀同所國中，昨天上午第三節下課相約翹課，表弟騎機車載表哥，兩人行經埔里鎮水頭路指標約2.5公里往魚池鄉方向，後座表哥疑因嬉鬧，身體往左偏，導致機車失控衝往對向車道，先擦撞排水溝，再撞上電箱及電線桿，2人遭彈飛撞摔地面，表弟頭部遭削掉一塊，頭骨破裂、腦漿四溢，當場慘死，表哥送醫搶救，顱內出血傷重不治，車禍原因還要進一步釐清。

據了解，表哥父母離異，因母親後改嫁，上月住到表弟家，機車是繼父買給表哥代步用，明知沒有駕照，還買機車給孩子，讓員警忍不住喝斥家長。表弟父親趕到醫院時，傷心痛哭地說，兒子不會騎機車，怎麼會發生車禍；表哥母親則哭喊：「兒子醒醒，別睡了。」