為了備戰下一個賽季，辛辛那提紅人隊陣中明星一壘手Joey Votto今天做出了婉拒替加拿大出戰2017世界棒球經典賽的決定。

「我決定不參加今年WBC的任何比賽，去年球季我有很多做不好的地方，我想利用明年完整的春訓來補強。」當被問到拒絕原因時，Votto如此表示。

實際上，上賽季Votto繳出326/.434/.550的打擊三圍、 29發全壘打、97分打點，已經是全明星級的表現，但他仍不滿意，因為在開季時他的狀態相當差，守備上也很掙扎，因此為了不讓去年的狀況重演，才決定婉拒國家徵召，好好利用春訓來調整。

出生於多倫多的他過去曾參加過09年以及13年的經典賽，是「楓葉之國」陣中最主要的強打者，今年宣布不參加比賽，想必對加拿大國家隊來說是一個損失。