葡萄王涉改標賣過期品 6員工詐欺罪交保NOWnews今日新聞 (2016-12-30 08:43)
葡萄王集團被爆出產品回收改標與更改瓶裝後重新上架，台北地檢署已分案偵辦，29日傳喚10名葡萄王員工作證，晚間有8人移送北檢複訊，全案朝偽造文書、違反食品安全衛生管理法等方向偵辦。今(30)日凌晨，將其中6名員工各諭令3到10萬元交保侯傳。
有媒體踢爆葡萄王，葡萄王販售的靈芝王、多醣靈芝王及Q10納麴E、晶識王等6項產品疑似改標後再重新分裝上架，社會譁然，28日股價也被打入跌停，創下近半年的新低價。葡萄王28日下午立刻召開重大訊息記者會，除對媒體的不實報導表達不滿，亦強調是家族內部人員的惡意抹黑，且與事實不符。
北檢昨(29)日上午仍傳喚多名葡萄王員工，晚間11時許已有8人移送北檢複訊，有員工坦承竄改產品期效，供稱只是奉命行事。今(30)日凌晨，其中6名員工涉嫌詐欺罪，各諭令3到10萬元交保侯傳。成品課長張安掙10萬元交保、副理蘇家瑮7萬元、曾政富6萬元，黃新發和林嘉倫各5萬元，康士榮則以3萬元交保。6人離開法警室均不發一語，隨即搭車離開。
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上一則：葡萄王涉竄改效期 6員工交保
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