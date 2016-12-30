記者葉志成／桃園報導

網球選手余桀丞今年考取臺北市建國中學體育班、吳思誼今年考取臺北市立第一女子高級中學體育班，卻選擇放棄而就讀永平工商，他們選讀永平工商是因為學校全力支持培育網球運動選手，讓他們有很大的發揮空間。在參加今年ITF國際青少年網球錦標賽中榮獲佳績，余桀丞榮獲雙打冠軍、吳思誼榮獲雙打季軍。

校長黃耀祿表示，去年捨建中而就讀永平工商的網球選手余驊宸這一年來因教練嚴格的訓練及自我堅持，以及學校的全力支持與鼓勵下，獲得2016年ITF模里西斯國際青少年網球錦標賽雙打冠軍、2016年ITF斯里蘭卡國際青少年網球錦標賽第二站單打亞軍、第三站單打、雙打冠軍。其中雙打的搭擋是從小一同長大的弟弟余桀丞，兄弟倆一左一右的搭配讓他們的球技在球場揮灑得越打越密合。

永平工商獎勵選手們參加國內外比賽的差旅費及比賽獎勵金等補助，希望選手為永平及國家爭光。

永平工商為了鼓勵網球隊員發揮個人專才，除了提供雜費全額減免外，還獎勵選手們參加國內外比賽的差旅費及比賽獎勵金等補助，希望選手們能再接再厲為永平及國家爭光。