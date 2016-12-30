真的要組一團大的！在眾多好手加入後，WBC美國代表隊今天又宣布加入了兩位大聯盟最頂尖的強打者，國民隊二壘手Daniel Murphy 和響尾蛇一壘手Paul Goldschmidt，陣容星光閃耀、投打戰力都無懈可擊。

值得一提的是Murphy和Goldschmidt是過去兩個賽季的國聯MVP亞軍得主，Goldschmidt在2015年票選中排名第二，而今年則是由Murphy居此位置。

今年打出生涯年的Murphy，在球季中繳出了全方位的可怕打擊成績，打擊率.347、並且轟出25發全壘打、104分打點，同時他還轟出國聯多的47發二壘安打，長打率是相當出色的.595，但是三振卻僅有57次，可說是兼具力量和細膩的怪物級打者。

而作為響尾蛇最重要的打者，Goldschmidt本賽季也不防多讓的繳出.297的打擊成績，24發全壘打，95分打點的優異成績，同時還有32次盜壘成功，同時還獲得國聯最佳的110次保送。

美國隊在此之前陣容就已經有許多位置上的頂尖好手，包括：Max Scherzer，Chris Archer，Nolan Arenado，Buster Posey，Jonathan Lucroy，Brandon Crawford，Luke Gregerson和Christian Yelich。在這兩位強打的加入後，陣容在次升級，帳面戰力之堅強讓其他球隊難以望其項背。