垃圾減量未達標 雲縣將減鄉鎮市補助款台灣好新聞報 (2016-12-30 08:20)
記者陳昭宗／雲林報導
因逢外縣市焚化爐陸續歲修及要求回運資源化產品底渣比例過高等問題，雲林縣垃圾目前已囤積逾1萬3,000公噸，為有效落實垃圾減量、「自助人助」，縣長李進勇邀集20鄉鎮市首長於二崙鄉公所清潔隊宣示，106年起，全縣強力推動垃圾減量工作計畫，每鄉鎮均訂有減量目標，希望透過減量計畫推動，能於半年內達成全縣每日減少100噸垃圾，並將垃圾減量成果納入縣府核撥各公所補助款參考。
李進勇指出，雲林縣垃圾每日產生量為336公噸，除台西鄉及麥寮鄉委託六輕處理，土庫、莿桐、二崙、褒忠、四湖、東勢6鄉鎮採衛生掩埋外，其餘12鄉鎮市每日垃圾產生量約240噸均委外至其他縣市焚化處理。在環保局執行破袋稽查萬餘包垃圾後發現，普遍民眾垃圾分類不落實，垃圾中多數含有生熟廚餘、便當盒、飲料杯等回收物，顯示仍有很高回收及減少垃圾量的空間。
李進勇表示，20鄉鎮市中以二崙鄉垃圾減量資源回收成效最佳，每人每日垃圾清運量為0.29公斤，遠低於全縣平均值0.39公斤，廚餘回收率14.9%為全縣最高，每日垃圾處理量僅8公噸。因此，要求全縣各鄉鎮以二崙公所為標竿，並由環保局訂定各鄉鎮減量目標，透過強力要求垃圾分類、破袋稽查及未分類不收等措施，希望能將垃圾減量。
二崙鄉長鍾福助及清潔隊長紅英彰也現場經驗分享，透過資源物分類落實、廚餘回收、清潔隊員競賽以及學校村里回收競賽，確實已有效降低垃圾產生量。李進勇縣長也呼籲縣民落實垃圾分類，將有效資源物質、生熟廚餘回收，唯有先自助垃圾減量，才能將分類好的垃圾，人助的請其他有焚化爐的縣市代燒，共同解決雲林縣垃圾問題。
關鍵字：
上一則：葡萄王涉竄改效期 6員工交保
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALESSI 義大利麵．墨魚義大利麵．義大利麵．S B 義大利麵醬．綜合 義大利麵．味好美義大利麵．海鮮 義大利麵．特福 義大利麵．有機義大利麵醬．桂冠 義大利麵．味好美 義大利麵．正逢義大利麵醬．Cesar 義大利麵．咖哩 義大利麵．CUISIPRO 義大利麵．正逢義大利麵．普格 義大利麵醬．classico 義大利麵．OXO 義大利麵．NERO 義大利麵．義大利麵 500g．Prego 義大利麵醬．costco 義大利麵．ARMADA 義大利麵．義大利麵醬．金品 義大利麵．雞肉 義大利麵．DE CECCO 義大利麵．西莎 義大利麵．Classico 義大利麵醬
- 【甜蜜約定2sweet-FR6176】純金金飾情人對戒女戒-約重1.22
- 【agnes b.】吸釦圓餅帆布藍色b LOGO手提袋(橘紅)
- CALTAN-女用真牛皮斜背包 肩背包 斜背包 皮包 女包 單肩包
- SKECHERS (女) 運動系列 Burst - 12740BKMT
- Nikon D7200+18-55mm (中文平輸)
- 日本製柳宗理鐵鍋中型鍋付蓋22cm代購東阪屋
- ICHE 衣哲 羊毛針織純色百搭上衣 兩色
- SecuFirst WP-G02S 旋轉FHD無線網路攝影機超值包(送門磁*1)
- 【NIXON】THE UNIT 多功能溫度顯示電子錶(A197-195)
- Bernice-凡妮2.9尺實木雙門二抽衣櫃-88x61x182cm
北檢辦葡萄王涉改標案 傳訊員工（1）【中央社】
台中一16歲少年打死妹妹【中廣新聞網】
酒後脫序 醉翁拿200元路邊幫友口交被逮【NOWnews今日新聞】
快訊【NOWnews今日新聞】
三分局偵破套頭女屍案 南市副議長郭信良頒慰問金鼓勵【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》