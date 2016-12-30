記者陳昭宗／雲林報導

因逢外縣市焚化爐陸續歲修及要求回運資源化產品底渣比例過高等問題，雲林縣垃圾目前已囤積逾1萬3,000公噸，為有效落實垃圾減量、「自助人助」，縣長李進勇邀集20鄉鎮市首長於二崙鄉公所清潔隊宣示，106年起，全縣強力推動垃圾減量工作計畫，每鄉鎮均訂有減量目標，希望透過減量計畫推動，能於半年內達成全縣每日減少100噸垃圾，並將垃圾減量成果納入縣府核撥各公所補助款參考。

李進勇指出，雲林縣垃圾每日產生量為336公噸，除台西鄉及麥寮鄉委託六輕處理，土庫、莿桐、二崙、褒忠、四湖、東勢6鄉鎮採衛生掩埋外，其餘12鄉鎮市每日垃圾產生量約240噸均委外至其他縣市焚化處理。在環保局執行破袋稽查萬餘包垃圾後發現，普遍民眾垃圾分類不落實，垃圾中多數含有生熟廚餘、便當盒、飲料杯等回收物，顯示仍有很高回收及減少垃圾量的空間。

李進勇表示，20鄉鎮市中以二崙鄉垃圾減量資源回收成效最佳，每人每日垃圾清運量為0.29公斤，遠低於全縣平均值0.39公斤，廚餘回收率14.9%為全縣最高，每日垃圾處理量僅8公噸。因此，要求全縣各鄉鎮以二崙公所為標竿，並由環保局訂定各鄉鎮減量目標，透過強力要求垃圾分類、破袋稽查及未分類不收等措施，希望能將垃圾減量。

二崙鄉長鍾福助及清潔隊長紅英彰也現場經驗分享，透過資源物分類落實、廚餘回收、清潔隊員競賽以及學校村里回收競賽，確實已有效降低垃圾產生量。李進勇縣長也呼籲縣民落實垃圾分類，將有效資源物質、生熟廚餘回收，唯有先自助垃圾減量，才能將分類好的垃圾，人助的請其他有焚化爐的縣市代燒，共同解決雲林縣垃圾問題。