記者邱世明／台北報導

台北市建成圓環從11月開始拆除，目前已經進入清運階段，預計農曆年前可以完成，未來會保留日治時期的古蹟蓄水池，規劃成露天的綠地廣場，希望喚起台北人對圓環的回憶，並帶動周邊商機。

圓環拆除作業持續進行，原本的主建物已經夷為平地，現場工人忙著清理，除了要趕在農曆年前清運完畢，更要為將來的綠地廣場提前作準備。

保留古蹟規劃露天設計，希望拉近和民眾的距離，但回顧圓環的過去，可說是命運多舛。從日治時代開始，圓環小吃攤林立，就是著名的夜市，1980年代以前一直是台北的重要地標，但隨著東區興起，圓環逐漸沒落，1993年和1999年還兩度發生大火，就此荒廢達10年之久。直到2002年，當時的馬英九市長找來建築團隊，花了2億元打造建成圓環美食館，卻因為玻璃帷幕設計不良，生意不如預期，商家不堪虧損紛紛退出，開幕不到3年宣告熄燈。到了郝龍斌市長時代，再度重整圓環，但因為承租方和經營業者的租金喬不攏，重生計畫再度破滅。現在柯市府團隊決定拆除，保留地下古蹟蓄水池，規劃地景廣場，預計明年7月就可以完工。

圓環重生計畫看似啟動，希望再度喚起市民的回憶，同時帶動周邊商機，但究竟成效如何？是否真能重返往日榮耀？還有待時間考驗。