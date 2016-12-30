拆圓環打造新地景廣場 重現古蹟喚台北城市記憶台灣好新聞報 (2016-12-30 08:30)
記者邱世明／台北報導
台北市建成圓環從11月開始拆除，目前已經進入清運階段，預計農曆年前可以完成，未來會保留日治時期的古蹟蓄水池，規劃成露天的綠地廣場，希望喚起台北人對圓環的回憶，並帶動周邊商機。
圓環拆除作業持續進行，原本的主建物已經夷為平地，現場工人忙著清理，除了要趕在農曆年前清運完畢，更要為將來的綠地廣場提前作準備。
保留古蹟規劃露天設計，希望拉近和民眾的距離，但回顧圓環的過去，可說是命運多舛。從日治時代開始，圓環小吃攤林立，就是著名的夜市，1980年代以前一直是台北的重要地標，但隨著東區興起，圓環逐漸沒落，1993年和1999年還兩度發生大火，就此荒廢達10年之久。直到2002年，當時的馬英九市長找來建築團隊，花了2億元打造建成圓環美食館，卻因為玻璃帷幕設計不良，生意不如預期，商家不堪虧損紛紛退出，開幕不到3年宣告熄燈。到了郝龍斌市長時代，再度重整圓環，但因為承租方和經營業者的租金喬不攏，重生計畫再度破滅。現在柯市府團隊決定拆除，保留地下古蹟蓄水池，規劃地景廣場，預計明年7月就可以完工。
圓環重生計畫看似啟動，希望再度喚起市民的回憶，同時帶動周邊商機，但究竟成效如何？是否真能重返往日榮耀？還有待時間考驗。
關鍵字：
上一則：葡萄王涉竄改效期 6員工交保
下一則：葡萄王涉竄改效期 6員工交保
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ALESSI 義大利麵．墨魚義大利麵．義大利麵．S B 義大利麵醬．綜合 義大利麵．味好美義大利麵．海鮮 義大利麵．特福 義大利麵．有機義大利麵醬．桂冠 義大利麵．味好美 義大利麵．正逢義大利麵醬．Cesar 義大利麵．咖哩 義大利麵．CUISIPRO 義大利麵．正逢義大利麵．普格 義大利麵醬．classico 義大利麵．OXO 義大利麵．NERO 義大利麵．義大利麵 500g．Prego 義大利麵醬．costco 義大利麵．ARMADA 義大利麵．義大利麵醬．金品 義大利麵．雞肉 義大利麵．DE CECCO 義大利麵．西莎 義大利麵．Classico 義大利麵醬
北檢辦葡萄王涉改標案 傳訊員工（1）【中央社】
台中一16歲少年打死妹妹【中廣新聞網】
酒後脫序 醉翁拿200元路邊幫友口交被逮【NOWnews今日新聞】
快訊【NOWnews今日新聞】
三分局偵破套頭女屍案 南市副議長郭信良頒慰問金鼓勵【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》